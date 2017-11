Átkeresztelték a Legendás Állatok és Megfigyelésük 2.-t

Csak úgy záporoznak a Legendás Állatok és Megfigyelésük 2. hírei. Már sok információ napvilágot látott a következő mágikus filmmel kapcsolatban. A Warner Bros. elsőként júliusban törte meg a csendet, amikor bejelentették, hogy elkezdték forgatni az újabb fantasy kalandfilmet. Kicsit később a régi szereplők visszatéréséről, illetve az újak csatlakozásáról írtunk.

A „frissek” csapatát erősíti Jude Law is, aki a fiatal Dumbledore-t alakítja. Miért pont őt választották a szerepre? A producer, David Heyman így nyilatkozott az ügyben:

Az Entertainment Weekly a napokban írt arról, hogy a készítők megtalálták a tökéletes címet az alkotásnak. A Legendás állatok és Megfigyelésük folytatása Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald néven fog futni 2018. novemberétől a mozikban.

In one year, return to the Wizarding World with Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. #MagicInProgress #FantasticBeasts pic.twitter.com/8aWj8xhGj5

