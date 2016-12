Az Egy új Remény jelenete is bekerült a Zsivány Egyesbe

30 évvel ezelőtt készült felvételeket is belecsempésztek a készítők a Zsivány Egyesbe. Erről most Gareth Edwards beszélt, igaz kiderült, hogy a vérmes rajongónak is feltűnt a dolog.

Nem lehet oka a panaszra a Disney-nek és a Lucasfilm-nek. Habár még nem lehet pontosan megállapítani, hogy mekkora siker lesz a Zsivány Egyes. Azt azért hamar elkönyvelhetjük, hogy a vártnál talán egy kicsit nagyobbat ütött az új film a jegypénztáraknál.

Gareth Edwards rendezésbe persze meg is érdemli a figyelmet, hiszen rendkívüli darab lett. Egy különleges alkotás, ami remekül passzol az univerzumba és remekül vezeti fel a későbbi Star Wars filmeket.

Ennek persze több összetevője is van, az egyik talán pont az lehet, hogy néhány archív felvételt is belecsempésztek a végeredménybe. Olyan jeleneteket, képeket, amelyek még az Egy új Remény forgatásakor készültek, de az akkori mozifilmbe nem kerültek bele.

Gareth Edwards egy interjúban elárulta, hogy a Skywalker Ranch archívumában több jelenetre is felvételre is rábukkantak, amelyekhez nagyrészt leírásokat is találtak. A modern technikai és az ILM segítségével pedig ezeket a részeket az új filmbe is átmentették.

Ilyen volt például egy szöveg és egy pilóta fényképe, amit aztán a Zsivány Egyesbe is beletettek. Ráadásul Edwards úgy nyilatkozott, hogy volt vetítése, ahol ennél a résznél taps tört ki a nézőtéren. A direktor legnagyobb örömére, hiszen volt, aki értékelte ezeket az apró gesztusokat.

A stúdiónál így dörzsölhetik a mancsaikat, hiszen siker lett az újabb Star Wars film, ami egyben a spin-off felvonásoknak is igyekezett megágyazni.

Megállás pedig nincs. Jövőre a főcsapás folytatódik a nyolcadik résszel, míg 2018-ban a Han Solo spin-off filmnek örülhetünk, amelynek forgatásai hamarosan megkezdődnek. – A Zsivány Egyessel kapcsolatos további videókat és híreket itt találtok!