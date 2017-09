Az első fotó az élőszereplős Aladdinról!

Noha nehezen indult a casting, végül kialakult az élőszereplős Aladdin-film stábja, amely nemrég el is kezdte a forgatást. Az első képet Will Smith posztolta a forgatásról!

Sokáig kérdéses volt, ki játssza a főszereplőket az Aladdin című élőszereplős adaptációban. Mi magunk is végigvettük, ki és miért jöhet szóba, vagy ellenkezőleg, miért esik ki a rostán. A Walt Disney Pictures a minden évben megrendezett saját eseményén, a D23 Expón aztán bejelentette, hogy Mena Massoud alakítja Aladdint, míg Naomi Scott Jázmin hercegnőt. Ahogyan akkor jeleztük, idén augusztusban el is kezdik a forgatást. S hogy ez valóban megtörtént, azt mutatja, a most érkezett első fotó, amelyen vidáman mosolyognak a kamerába a főbb szereplők: a fotót Will Smith posztolta, s Mena Massoud, Naomi Scott és Marwan Kenzari látható rajta. A forgatás a London külső részén található Longcross Stúdióban zajlik.

Persze még nagyon messze van az, hogy mozikba kerüljön a film, ám a szereposztás alapján bizakodhatunk abban, hogy remek filmet látunk majd. Genie-t Will Smith alakítja, Mena Massoud játssza el a szegény Aladdint, aki beleszeret a szultán szépséges lányába, Jázminba. A saját életét irányítani vágyó hercegkisasszony szerepében Naomi Scott-ot láthatjuk. Marwin Kenzari Jafar szerepébe bújik, Navid Negahban a szultánt viszi a vászonra, aki mindenáron megfelelő férjet akar találni a lányának (és a definícióba persze nem illik bele Aladdin). Jázmin hercegnő bizalmasa Dalia Nasim Pedrad lesz, míg Billy Magnusen Anders hercegként tűnik fel a színen (mint Jázmin férjjelöltje).

Az élőszereplős Aladdin-filmet Guy Ritchie rendezi, aki a Sherlock Holmes-ot és Az UNCLE emberét is dirigálta. A forgatókönyvet a Dark Shadows és a Big Fish írója, John August jegyzi.

Az 1992-es Aladdint Ron Clements és John Musker rendezte, és a film öt Oscar-díj jelölést érdemelt ki, amelyből kettőt, a legjobb eredeti filmzene és a legjobb dal kategóriában díjra is váltott. Emlékezetes volt, hogy abban a filmben Robin Williams volt Genie, Aladdint egyébként Scot Weinger, Jázmin hercegnőt pedig Linda Larkin alakította.

Mit gondoltok, milyen lesz az új Aladdin-film?