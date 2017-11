Az Igazság Ligája a sztár

Ahogyan az sejthető volt, nyitóhétvégéjén nem engedett mást az első helyre a szuperhősök gyűjteménye, Az Igazság Ligája, amely a bevételi listán messze megelőzte összes riválisát.

Ha hétfő, akkor nézzük meg, hogyan is alakultak a mozi hazájában, az Egyesült Államokban a hétvégéi bevételi adatok. Nem lehet oka panaszra Az Igazság Ligája készítőinek, hiszen a szuperhős-gyűjteménynek is beillő film remekül nyitott: több mint négyezer moziban összesen 96 millió dollárért váltottak rá jegyet. Összességében jó a statisztika, azonban arra nem árt emlékezni, hogy a DC korábbi filmjei közül a Wonder Woman (103,3 millió), Az Öngyilkos Osztag (133.7 millió), a Batman vs. Superman: Az igazság hajnala (166 millió) és Az acélember (116,6 millió) is erősebben kezdett. Tegyük hozzá, a hazai közönség még mindig jobban szerette a filmet, mint mondjuk a Rotten Tomatoes.

Nem elhanyagolandó, hogy Az Igazság Ligája 185,5 millió dollárt keresett világszerte, így már 280 milliónál jár a bevétel.

Második helyen Az igazi csoda végzett: a Julia Roberts és Owen Wilson főszereplésével készült megható, szívet melengető, egy eltorzult, sokszor operált arcú kisfiúról szóló történet 27 millió dollárt hozott a készítők konyhájára.

A Thor: Ragnarök iránt ugyan 60 százalékkal megcsappant az érdeklődés az előző péntek-vasárnapi időszakhoz képest, azért 21,8 millió dollárra így is jó volt a nézőknél, s már csak a tengerentúlon majdnem 250 millió dollárt kasszírozott. Hozzávéve a nemzetközi piacokat, hozzávetőleg 740 millió dollár a bevétel, amellyel Taika Waititi rendező filmje jócskán túlszárnyalta az elődöket.

Negyedik helyen a Megjött Apuci 2 (14,8 millió), az ötödiken pedig a Gyilkosság az Orient Expresszen (13,8 millió) végzett. Az Agatha Christie-feldolgozás 55 millió dollárból készült, és összesen majdnem 150 millió kerestek vele, így már elégedettek lehetnek az alkotók.

Debütáló alkotásként hatodik helyre volt jó a The Star című rajzfilm (10 millió), míg a Mila Kunis fémjelezte Rossz anyák karácsonya 6,9 millió dollárért tudott nézőket vonzani a mozikba. A lista végén, a nyolcadik helyen a Lady Bird-öt (2,5 millió), a kilencediken a Three Billboards Outside Ebbing, Missouri-t (1,1 millió), a tizediken pedig a Fűrész: Újra játékban (1 millió) találjuk.

Hamarosan az is kiderül, milyen hétvégét zártak a magyar mozik.