Az új mutánsok csak a trilógia kezdete lesz

A szuperhősökről szóló filmek családja az utóbbi években gyors bővülésnek indult. Ezalatt számos képregénytörténet elevenedett meg a vásznon, és a közönség még többet akar. Habár a rajongók lelkesek és hálásak a készítőknek mindazért, amit a vetítőtermekbe varázsolnak, itt az ideje, hogy egy kicsit megfűszerezzék a jól ismert képregényadaptációkat.

Josh Boone (Csillagainkban a hiba) rendező pontosan így cselekszik, éppen azon van, hogy új értelmet adjon ezeknek az alkotásoknak a korszakalkotó az Új mutánsok (The New Mutants) filmmel. A szóban forgó produkció első előzetese péntek 13-án látott napvilágot, ezzel is érzékeltetve, hogy hamarosan nem mindennapi film érkezik köreinkbe az X-Men univerzumból.

A direktor IGN-nek adott interjújában elárulta, a jövő áprilisban debütáló horrror sci-fi első része napjainkban fog játszódni, és ez csupán csak a kezdete a trilógiának, amelyben tovább szeretné vinni a történetet.

„Már a Fox-nak is úgy adtuk oda ezt, mint egy trilógia, Bill Sienkiewicz munkássága nyomán. Ezeket vegyítjük a késő ’80-as évekbeli kiadásokkal. Az összes a horror kategóriába fog tartozni, és mindannyiuk különleges lesz a maga módján. A legelső igazából egy alternatív valóságról szóló horrorfilm lesz. A következő pedig már teljesen más milyen. Megpróbáltuk megvizsgálni a horror műfajt képregényfilmeken keresztül, hogy aztán majd mindegyik film külön attitűddel rendelkezhessen. Az ihletet azokból a képregény-jelenetekből merítettük, amelyeket mi magunk is imádunk.”

– nyilatkozta Boone.

A rendező továbbá azt is elmesélte, hogy lesz sok olyan kulcsfontosságú, látványos, és izgalmas rész, amelyek egyik előzetesben sem lesznek láthatók, csakis a vásznon. Így ha valaki ezeket kiszeretné deríteni, meg kell hogy nézze a filmet.

A nagy sikerek, amit a Fox a Deadpoollal és a Logan-Farkassal elért hozzásegítette a stúdiót ahhoz, hogy újabb szintekre merészkedjenek az X-Men filmekkel. Amíg tűkön ülve várjuk, hogy láthassuk a fiatal mutánsok rémisztő sztoriját, nézzük meg (újra) a nemrég megjelent trailert: