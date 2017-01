Bajban van a Boba Fett spin-off Star Wars film?

Továbbra is nagy kérdés, hogy vajon mik a Disney tervei az önállóm Boba Fett filmmel. A korábbi tervek szerint a Han Solo spin-off után ugrottak volna neki a munkálatoknak, ám újabban nagy a csend a projekt körül.

Annak idején 2015-ben úgy tűnt, hogy megérkezik a tervezett Boba Fett spin-off első kedvcsináló előzetese. A hírek szerint a Star Wars Celebration nevű rendezvényen mutatták volna ezt be, ám a premier végül elmaradt.

Ezt követően pedig hamar rendező nélkül maradt a projekt. Úgy tűnt, hogy Josh Trank lehet a szerencsés, aki levezényelheti a forgatásokat. A rendező azonban a Fantasztikus Négyes kapcsán is botrányba keveredett, a Disney-nél pedig úgy döntöttek, hogy inkább nem is akarnak vele dolgozni.

Azonban Trank-kel együtt a Boba Fett spin-off is mellékvágányra került. Azóta nagyon úgy tűnik, hogy nem igazán élvez prioritást a stúdió részéről.

Amúgy egészen érdekes dolog, hogy Boba Fett ekkora kedvenc lett a franchise rajongói körében. A karakter ugyanis nem sokat szólt a klasszikus trilógiában. Igaz fiatalkori inkarnációja aztán ott volt a későbbi, de történetben ugye korábbi részekben is. Egy igazi antihősről van szó, akinek bemutatkozása egy önálló filmben érdekes irányba terelhetné a Star Wars-os dolgokat.

A My Entertainment Word amúgy most kifejezetten jó híreket szimatolt ki a Boba Fett spin-offal kapcsolatban. Úgy tudják, hogy a Disney ismét komolyabban kezdett foglalkozni a projekttel. Igaz ezt a stúdió részéről hivatalosan senki nem erősítette meg.

Más beszámolók szerint az is elképzelhető, hogy Boba Fett a Han Solo spin-off-ban is feltűnik majd. A stúdió ott szeretné újból felmérni, hogy milyen népszerű a karakter és ennek fényében bírálnák felül a Boba Fett spin-off létjogosultságát. Illetve az is elképzelhető lenne, hogy az újabb Han Solo filmekben osztanának neki szerepeket. Az ugyanis nyílt titok, hogy a Lucasfilm nem csak egyetlen alkalommal küldené a vászonra a fiatal Han Solo-t.