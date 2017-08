Bájos húszasok az új Woody Allen-filmben

Egyelőre neve sincs még a rendezőzseni Woody Allen legújabban tervezett filmjének, ám az már biztos, hogy szerepel benne Timothée Chamalet és a bájos Elle Fanning is, no meg Selena Gomez.

Az Amazon Studios-zal karöltve vág bele legújabb filmjébe Woody Allen. Az amerikai zseni számos klasszikussá vált alkotással ajándékozta meg a mozirajongókat, s nem kizárt, a következő film is felnő majd a legnagyobbakhoz. Persze nem lesz könnyű dolga, hiszen sok évtizedes pályafutása során a mi jó öreg Woody-nk négy Oscar-díjat nyert, s olyan filmeket adott a világnak, mint az Annie Hall, a Blue Jasmine, a Manhattan és az Éjfélkor Párizsban.

Egyelőre nagyon keveset tudunk az új filmről, hiszen nem ismert például a forgatás időpontja, a mozikba kerülés ideje, de még a címe sem. A szereplőgárda viszont egyre inkább kialakultnak tekinthető. Láthatjuk majd a filmben Timothée Chalamet-t, akit a Call Me By Your Name (nagyjából magyarra fordítva Nevezz a neveden) és a Csillagok közöttből ismerhetünk. Szerepet kap Woody Allentől Elle Fanning is, aki legutóbb Nicole Kidmannel és Kirsten Dunsttal karöltve legyeskedett Colin Farrell körül a Csábításban, de ott volt a Neon Démonban is. Ne feledkezzünk meg Selena Gomezről sem, aki a Csajok szabadonban és a Hotel Transylvaniában alakított nagyot.

Az Allen-filmekben általában valamilyen titkos románc áll a középpontban, ám egyelőre semmilyen információt nem adtak ki arról, hogy milyen viszonyban lesznek egymással a filmben ezek a húszas évek elején járó színészek: Fanning mindössze 19 éves, Chamalet 21, míg Gomez 25.

Woody Allen nem először áll össze az Amazonnal, korábban a Café Society-t és a Crisis in Six Scenes-t is velük közreműködve készítette el. Allen következő filmje egyébként a Wonder Wheel lesz, olyan sztárokkal, mint Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake és Juno Temple, s az októberi New York-i Filmfesztivál zárófilmjeként mutatkozik be, ugyancsak az Amazon által. A mozikban december 1-jén debütál.

Mit szóltok a szereplőválasztáshoz? Szerintetek mire lehet képes sokadszorra is Woody Allen?