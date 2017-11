Bejött a bajuszparádé

A Gyilkosság az Orient Expresszen után újabb Agatha Christie-regényt kelthet életre Kenneth Branagh: a következő film a Gyilkosság a Níluson lesz. Az már most biztos, hogy ismét Branagh alakítja Hercule Poirot-ot.

Valójában igencsak kockázatos projektbe vágott a Twentieth Century Fox, amikor úgy döntött, hogy ismét filmre viszi Agatha Christie Gyilkosság az Orient Expresszen című könyvét. A filmet láttuk már korábban a vásznon, vajon ki lesz kíváncsi rá? Ugyan a kritika sem feltétlenül ajnározta az egyébként sztárparádéval nyomuló filmet (elég Penélope Cruzra, Michelle Pfeifferre vagy Johnny Deppre gondolni), a nézőknek bejött, bőven visszahozta a gyártási költségeit (50 millió dollárból készült, és világszerte összesen eddig 150 milliót hozott a konyhára). Mint összeállításainkból kiderül, a tengerentúlon és Magyarországon például egyaránt ötödik lett a mozis bevételeket összegző top 10-es listán.

A reakciókat, a fogadtatást és a bevételeket is látva dönthettek úgy a stúdiónál, hogy Kenneth Branagh (aki ugyebár rendezte a Gyilkosság az Orient Expresszent, ráadásként Hercule Poirot nyomozót is ő alakította) újabb Agatha Christie-regényt vihet a vászonra.

Legyünk pontosak: az még nem megerősített, hogy Branagh ül a rendezői székbe, az viszont már most eldőlt, hogy a Halál a Nílusonban is ő alakíthatja a legendás belga detektívet. “A nyerő csapaton ne változtass” taktika jegyében a forgatókönyvet megint Michael Green jegyzi, és a producerek sem változnak: jön Ridley Scott, Mark Gordon, Simon Kinberg, Judy Hofflund és Michael Schaefer is.

Persze a Halál a Níluson című regényt sem először, de még csak nem is másodszor dolgozzák fel: többször is mozivászonra vitték, a legsikeresebb azonban talán az Oscar-díjas 1978-as verzió, amelyben Peter Ustinov, Bette Davis, Mia Farrow, David Niven, Angela Lansbury és Maggie Smith szerepelt. Maga a könyv 1937-ben jelent meg, s arról szól, hogy Poirot Egyiptomban tölti a vakációját, amikor szerelmi háromszög miatt gyilkosság történik a Níluson, s ő persze nyomozni kezd. A sokat nem sejtető cím helyett egyébként huncutabbal is kiadták a könyvet: 1938-ben Poirot kéjutazáson címmel jelent meg.