Ben Affleck rendet rakott a Batman mozifilm ügyében

A legutóbb elég aggasztó hírek láttak napvilágot a Ben Affleck rendezésében tervezett Batman filmmel kapcsolatban. A rendező most igyekezett egy kicsit rendet tenni és időt kér a rajongóktól.

Őszintén szólva meglehetősen sajnáljuk, hogy a Warner-DC közösködés meg sem közelíti a Marvel-Disney együttműködést. Míg utóbbi „gyár” szinte okádja magából az ütősebbnél-ütősebb szuperhősfilmeket, addig a DC eddigi művei leginkább a fanyalgásra adtak okot. Ezen leghamarabb a Csodanő változtathat, de a szintén idén érkező Igazság Ligája filmmel kapcsolatban már megint bajosnak tűnik a helyzet. Egy nem túl régi pletyka szerint káosz, amit eddig Snyder csinált. Sőt emiatt a Batman film premierje is csúszhat. Ez utóbbi azért nem is meglepő, mert legutóbb Ben Affleck is úgy nyilatkozott, hogy ha nem lesz jó a forgatókönyv, akkor nem fogja megcsinálni a filmet.

Ezzel szemben azonban arról is cikkeztek, hogy a Warner igyekszik mielőbb elindítani a forgatást. Igazi ellentmondó információk ezek.

A téma persze nem csak a rajongókat, hanem a készítőket is kellemetlenül érinti. Ben Affleck például egyik legutóbbi nyilatkozatában meglehetősen kifakadt.

A színész-rendező éppen legújabb filmje Az éjszaka törvénye promóciós körútján volt, amikor ismét megkapta a kérdést: „Na mi a helyzet a Batman filmmel?”

Affleck leszögezte, hogy nem kell kombinálni. Biztosan ő rendezi a filmet és jelenleg is azon dolgozik csapatával.

Elég zavaró ez az egész. Mondok is egy példát: Az éjszaka törvénye forgatókönyvén másfél évig dolgoztam keményen és senki le sem szarta a dolgot. Nem kerestek meg azzal, hogy na mi a helyzet a forgatókönyvvel. A Batman esetében viszont állandóan jön a kérdés, hogy mi a franc van a forgatókönyvvel. Csinálom! Viszont adjatok már egy kis időt!

Aggódnunk tehát ez alapján nem kell, de nem vagyunk benne biztosak, hogy pár hét múlva nem jön egy újabb, a mostani nyilatkozatnak ellentmondó hír.