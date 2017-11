Betekinthetünk Venom otthonába

Habár a Venom-film debütálásáig még egy évet várnunk kell, szép számban jelennek meg felvételek a kulisszák mögül.

November elején a sármos főszereplőt, Tom Hardy-t az egyik szünetében kapták lencsevégre, miközben próbálta kipihenni a két hete tartó forgatást fáradalmait.

Quick break from set. Two weeks down. #Venom pic.twitter.com/Qb0EnkKFbX

— Venom Movie (@VenomMovie) November 4, 2017