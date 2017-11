Beyoncé az Oroszlánkirályban

Eldőlt, hogy Beyoncé valóban szerepet kap a Disney készülő Oroszlánkirályában, a népszerű énekesnő Nala hangját adja majd. A film 25 évvel az eredeti premierje után, 2019-ben kerül a mozikba.

Teljessé vált a Disney következő filmjei egyikének, az élőszereplős Oroszlánkirálynak a szereplőgárdája.

A dzsungel könyve és A szépség és a szörnyeteg kasszarobbantásai után a Disney bátran vállalkozhat élőszereplős filmek készítésére, természetes, hogy az Oroszlánkirály sem maradhat ki a sorból. Még a tavasszal vált valószínűvé, hogy egészen nagy nevek csatlakozhatnak a 2019-ben érkező filmhez, amelyet egyébként elég nehéz elképzelni, hiszen az eredetiben alapvetően nem szerepeltek emberek.

Az korábban eldőlt, hogy Szimba hangját a közelgő Han Solo-film sztárja, Donald Glover adja (zenei körökben Childish Gambinóként ismerik), Mufasa szinkronhangja James Earl Jones lesz, aki már az 1994-es filmben is igen emlékezetesen alakított. Timon Billy Eichner, míg Pumba Seth Rogen hangján szólal meg. Már ekkortájt rebesgették, hogy a legfontosabb női karakter hangjának Beyoncét akarják megszerezni, most pedig be is jelentették, hogy a sztárénekesnő adja Nala hangját.

A teljes szereplőgárdát egyébként éppen Beyoncé posztolta közösségi oldalán, Facebookon, majd a Walt Disney Studios meg is osztotta azt a rajongóknak. Chiwetel Ejiofor egyébként Scar hangja lesz, míg Alfre Woodard Sarabié.

A rendező Jon Favreau úgy fogalmazott, minden rendező álma, hogy a mostanihoz hasonlóan tehetséges szereplőgárdát rakjon össze, amely életre kelt egy klasszikus történet. Ne feledkezzünk meg arról, hogy nemcsak a kamera előtt, a kamera mögött is remek szakembergárda jött össze, hiszen Oscar-díjas filmes alkotók vesznek rész a film elkészítésében, elég Rob Legatóra gondolni, aki Oscar-díjat nyert A dzsungel könyvével, a Hugóval és a Titanic-kal is.

És akkor, ha valaki még nem hallott róla, beszéljünk a történetről. A film Szimba, a kis oroszlánról szól, aki idealizálja apját, Mufasát. A birodalomban azonban nem mindenki tesz így, többen a hatalmára törnek. Tragédia, dráma, felnőtté válás és torokszorítóan szép történet: 2019-ben is megkapjuk mindezt az élőszereplős Oroszlánkirálytól.

A film a 25 évvel ezelőtti bemutató után 2019. július 19-én kerül a mozikba.