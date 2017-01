Black Water – Van Damme és Lundgren közösen akcióznak!

Egészen érdekes és ígéretes projektnek tűnik a Black Water, amelyben Jean-Claude Van Damme és Dolph Lundgren együtt páholják el a rossz fiúkat.

A B kategóriás akciófilmek igazi bűnös élvezetté alakulhatnak, már ha jó kezek között formálódnak. Bízunk benne, hogy a Black Water esetében majd meglesznek a jó kezek, hiszen alapvetően egészen biztatónak tűnik az elképzelés.

A sztoriról mondjuk még csak nagy vonalakban lehet infókat találni. Eszerint azonban Van Damme egy beépített ügynököt alakíthat majd, aki valószínűleg egy nem túl remekül elsülő akció után egy tengeralattjáróban ébred.

Azt egyelőre nem tudni, hogy Lundgren-re milyen szerepet osztanak. Egy dolog azonban biztos. A két akciósztár ez alkalommal vállvetve küzdhet majd és pajtik lesznek. Ezt pedig akár filmtörténelmi eseményként is számon tarthatjuk, hiszen erre korábban még nem volt példa.

A két színész ugye szerepelt már közös filmben. Annak idején ott volt a Tökéletes katona, ahol azonban nem vettek egymásnak barátságkarkötőt. Illetve nem olyan régen a Feláldozhatók egyik részében is szerepet kaptak mindketten. Ott azonban szintén nem a baráti viszony volt, ami kialakult köztük.

A Black Water-ben viszont egymás oldalán harcolnak a rosszfiúk ellen.

Fontos tudni, hogy egy DVD-re érkező filmről van szó, így inkább egy B kategóriás akció lesz a végeredmény. Ez viszont ne szegje kedvünket. Ha igényesen megkoreografált jeleneteket kapunk, illetve az egysoros beszólások és kellően ütnek, akkor nem lehet majd okunk a panaszra.

A forgatókönyv már kész, ezt Chad Law (A fejvadász, Egyetlen golyó, Jarhead 3: The Siege) készítette el. A projekt azonban egyelőre rendező nélkül pihen. A megfelelő személyt azonban gőzerővel keresik, így talán nem is olyan sokára lehet ebből az akciódarabból is valami.