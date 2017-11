Boldog halálnapot! – KRITIKA

Mindenki emlékszik Bill Murray Idétlen időkig című filmjére. A Boldog halálnapot! ugyanazzal a koncepcióval dolgozik csak egy kicsit horrorosabb formába csomagolva.

Christopher Landom rendező oly annyira nem titkolja, hogy az Idétlen időkből nyúlta az ötletet, hogy még egyszer a filmben is utalnak rá. Ezzel persze nincsen semmi gond, hiszen az időhurkos megoldás nagyon jó lehetőségeket kínál. Itt ezt természetesen megküldték egy kis Sikolyos felütéssel és a főszereplő most egy csinos fiatal lány lesz, amivel egyértelműen tinifilmes kategóriába tolják el a mozit. Tree (Jessica Rothe) egy fiatal, szexi, főiskolás lány, aki rettenetesen öntelt és bunkó. Szokásosan indul a napja, egy pasi mellet ébred, majd bemegy a koleszba, beképzelten sétálgat, flörtölget a tanáraival, közben még születésnapja is van, majd a nap végén felbukkan egy maszkos ember, aki brutálisan meggyilkolja. Tree-re azonban a halál helyett feltámadás vár, hiszen mikor másnap felriad, újra ugyanazon a napon találja magát, azaz a halálának napján. Miután minden este kivégzik, rájön, hogy minden nap egy új lehetőség arra, hogy megmeneküljön, ehhez azonban rá kell jönnie, hogy ki a gyilkosa, ki van a rémisztő babamaszk mögött, aki az életére tör. Persze gyorsan rá lehet jönni, hogy a gyilkosság nagy valószínűséggel azért következik be, mert valaki nem bírja az ilyen típusú csajokat, amilyen Tree is, azaz beképzelt, másokkal nem törődő, önző fiatal. Ehhez elengedhetetlen lesz a jellemfejlődés. A lány egyetlen segítsége az a srác lesz, aki mellett minden reggel felébred és ő próbálja támogatni, hogy a rejtély végére járjon.

A halálok pedig természetesen mindig másfajták, nagyon változatosak és meglepőek próbálnak lenni. Horror lévén alap, hogy tele van ijesztgetős jelenetekkel, de a film egyik sajátossága, hogy abszolút nem veti meg a humort, mivel a horror mellett a kategóriája egyértelműen vígjáték. A 16-os karika miatt azonban nem élnek annyira szabadon a műfaj lehetőségeivel és így kevés a vér, valamint azért egy koleszos életet is vadabbnak képzelünk el. Ez a visszafogottság sajnos sokat elvesz a lehetőségekből. A film azonban egy percig sem tagadja, hogy egyszerű alapötlettel dolgozik, amit nem is kíván hogy bárki komolyan vegyen. Inkább egy jó limonádé-horrorban utaznak, amit könnyű befogadni. Az elsőre borzasztóan antipatikus lánynak aztán persze elkezd drukkolni a néző, főleg mikor beindul a jellemfejlődés, és már mi is azt akarjuk, hogy életben maradjon és kiderüljön ki a gyilkos.

Az egész filmre jellemző a könnyedség. Jessica Rothe színésznő játéka sem lesz kitörölhetetlen emlék, de amit ebbe a filmbe bele kell adni, azt tisztességgel vállalja, jelenetről jelenetre érezni, hogy egyre magabiztosabban hozza a figurát. Lesz persze a végén meglepetés és a folytatás is be van lengetve, de azért nem biztos, hogy ez a film lesz az, amit állandóan újra akarunk nézni. A gyilkolások elbírtak volna több fantáziát, hogy ne váljon sablonossá a sztori, de cserébe nincs túlhúzva a történet és alig több, mint másfél óra a játékidő. Bár nincsen olyan sok időhurkos film, de azért mégis gyakran érezzük, hogy a műfaj kliséiből táplálkozik, ami csak azoknak új, akik még egy ilyet sem láttak. A karakterfejlődés talán néhol esetlen, de legalább logikusan végig van vezetve.

Jó alapötlet volt ez, csak egy kicsit bátrabban, nagyobb frissességgel kellett volna hozzányúlni. Horrornak kevés, de morbid vígjátéknak elmegy.