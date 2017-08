Bosszúállók 4: Vízió ismét feltűnik, Nick Fury a háttérbe szorul

Közel egy hete tudjuk, hogy elkezdték készíteni a Bosszúállók negyedik részét. Előzetes jóslatok már jóval hamarabb érkeztek vele kapcsolatban a film Sólyomszemétől, Jeremy Rennertől, de végül a rendezőpáros, Russo-fivérek egyik tagja osztotta meg a jeles napot jelképező forgatási kelléket Facebook oldalukon, és ezzel megerősítette az addig még közel sem biztos híreket.

A szereplőgárdában köszönthetjük ebben a filmben is Paul Bettany-t, aki Vízióként száll szembe a rettenetes Thanosszal. Előtte azonban a jövőre érkező Bosszúállók 3-ban a férfi Skarlát Boszorkányhoz (Elizabeth Olsen) fűződő gyengéd érzelmeire is közelebbi pillantást vethetünk.

A párost 2015-ben mutatta be a nagyérdeműnek Joss Whedon rendező az Ultron Korában, így sokan már akkor sejthették, hova is vezet kapcsolatuk. A fanok reménykednek, hogy a Végtelen háborúban és -a még el nem nevezett- azt követő folytatásban végre beteljesül virágzó szerelmük.

Nem ez az egyetlen fontos dolog Vízió-ügyileg. Friss értesülések szerint a negyedik Bosszúállókban szintén jelentős szerepet vállal. A brit színész legújabb Discovery sorozata apropóján nyilatkozott a Collidernek, ahol elkerülhetetlen volt a Marvel franchise-al kapcsolatos kérdés. Az online magazin arra volt kíváncsi, hogy vajon a Végtelen háború a legnagyobb kaliberű produkció, amiben valaha része volt, mire Bettany így felelt:

„Igen, abszolút ez érződött a legnagyobbnak. A leghatalmasabb film, amit eddig csináltam, és ugye még hátra van egy készítése. Eszméletlen! …Mikor látod a szereplők listáját, megfordul a fejedben „Hogyan készít más valaki Hollywoodban filmet idén? Hogyan szereznek pénzt és támogatást a filmekre, ha mindenki ebben szerepel?”

Vízió veszélyeztetett karakternek számít a történetben, hiszen a hat végtelen kő közül egy az ő fejében helyezkedik el, pontosabban a homlokában. Ha ezt Thanos sikeresen megszerezné, az nagy eséllyel Vízió halálához vezetne.

Egy tősgyökeres csapattaggal viszont nem fogunk találkozni az elkövetkezendő Marvel-filmekben. Samuel L. Jackson, vagyis Nick Fury visszatérésére egészen a Marvel Kapitányig kell várnunk, hiszen a Végtelen háborúban, a Fekete Párducban és a Bosszúállók 4-ben sem találkozunk vele.

„Nem voltam benne a szuperhős balhé-filmben (Amerika Kapitány 3: Polgárháború), és a Bosszúállók 3-4-ben sem vagyok érintett. Már forgatják mindkettőt, és még senki sem hívott ez ügyben. A Fekete Párducban szerettem volna részt venni, de nem engedték. Mégis hogyan akarnak csinálni egy fekete Marvel-filmet Nick Fury nélkül?!”

-kommentálta a történteket Samuel L. Jackson.