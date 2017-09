Bravúros az Oscar-díjra jelölt magyar film

Noha nyilván a Kincsem idei szárnyalását semelyik magyar film nem tudja felülmúlni – még a Pappa Pia sem –, a maga szintjén bravúr, hogy már majdnem 80 ezren megnézték a Testről és lélekről című, a magyarok által Oscar-díjra jelölt filmet.

Nagyon szép eredményt mondhat magáénak Enyedi Ildikó rendező, az egész stáb és a szereplőgárda. A legfrissebb összesítések szerint a Testről és lélekről a harmadik legnézettebb magyar film idehaza 2017-ben.

A berlini filmfesztiválon Arany Medvével elismert szép, lírai filmet már majdnem 80 ezren megnézték idehaza, ezzel megelőzte a szintén szép nézőszámot (kb 76 ezer) magáénak mondható Brazilokat. Noha a Brazilokban a labdarúgás is nagy szerepet kap, s ezzel akár mágnesként is vonzhatná idehaza az embereket, a magyar-cigány együttélésről szóló alkotás egyedinek számít idehaza, így a 76 ezer néző szintén bravúros eredmény.

S ennek tükrében még inkább az a Testről és lélekről sikere is, hiszen a nem közönségfilmért nem szoktak ennyien fizetni a moziban. Enyedi filmje egyébként már régóta fut a mozikban, harminc hete vetítik (még az 500 ezer néző felé vágtató Kincsemet is csak 28 hete adják), s amióta kiderült, hogy a sok jó idei film közül a Testről és lélekről-t nevezi Magyarország az Oscar-díjon a legjobb idegen nyelvű filmek közé, még inkább megélénkült az érdeklődés iránta.

Érdekes megvizsgálni, hogy hogyan szerepelnek a magyar filmek a mozikban, amióta az Egyesült Államokból hazatérő Andy Vajna került a hazai filmszakmáért felelős szakember pozíciójába.

Kétségkívül a legsikeresebb film a Kincsem volt, amelyet a kedvező kritikai fogadtatás mellett több mint 441 ezer fizető néző igazol. A második helyre a korszak legismertebb és legsikeresebb filmje, az Oscar-díjjal kitüntetett Saul fia (Nemes Jeles László filmje) került. Nézőszámot tekintve a harmadik 192 ezer eladott jeggyel a Pappa pia, ám a zenés vígjátékot lehúzták a kritikák.

Ezen a listán a kilencedik a Testről és lélekről (79400 néző), s akár beérheti a nyolcadik Swinget (88981 néző). Enyedi-filmje újabb pozitív gellert kaphat az esetleges Oscar-sikerrel (mármint, ha, mondjuk, bekerül a legszűkebb listára), illetve azzal, hogy ősztől több európai országban is vetítik.