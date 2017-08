Bruce Willis a YouTube-ról tanul lőni

Remeknek ígérkező remake készült az 1974-ben megjelent Bosszúvágyból: akkor Charles Bronson vette kezébe az igazságszolgáltatást, ezúttal pedig Bruce Willis válik önjáróvá.

Brian Garfield regényéből egészen jó filmet forgattak 1974-ben: akkor Charles Bronson állt bosszút azon, aki megölte a feleségét és megerőszakolta a lányát. Eli Roth most feltámasztotta a Bosszúvágy című filmet, és a trailer alapján jónak ígérkező filmet forgatott belőle Bruce Willis főszereplésével.

A helyszín ezúttal nem New York, hanem Chicago, a bűnözőkkel teli város, ahol egyszercsak megjelenik a kapucnis igazságosztó, aki sebészi tapasztalatait felhasználva próbálja megtalálni, ki követte el a brutális támadást lánya és felesége ellen. Közben több bűnössel is elbánik, s bár a rendőrség csak találgat, hogy ki a rejtélyes igazságosztó, Bruce Willis karaktere, dr. Paul Kersey népszerű lesz, hiszen sokakat megment. A film persze mélyebb kérdéseket is feszeget azzal, hogy vajon jogunk van-e egy durva és aljas bűncselekmény után a saját kezünkbe venni az igazságszolgáltatást, vagy aki gyilkosokat kezd gyilkolni, az ugyanúgy bűnös-e, mint akit üldöz.

A filmet már a moziba kerülése előtt ünnepelhetjük, mégpedig azért, mert – a célját elérve – visszaadja nekünk az igazi, klasszikus Bruce Willist.

„Az ötödik elemben, A sebezhetetlenben vagy éppen a Die Hardban látott glóriát akarom visszahozni neki, és másik ikonikus szereplést előcsalogatni belőle. Élvezetes volt látni megőrülni őt, látni valakit, hogy lassan halad a morális céljai felé”

– nyilatkozta Eli Roth a Yahoo Movies-nak, majd így folytatta:

„Az érdekes a Bosszúvágyban, hogy nem egy nyugdíjból visszatérő CIA-s emberről szól, és nem is egy profi gyilkosról, mint mondjuk John Wick. Ő egy tisztességes férfi, sebész, aki életében nem vett a kezébe fegyvert, és a YouTube-ról tanul meg lőni. Minden gyilkossággal közelebb kerül a családjával elbánó emberekhez, s egyre jobb és jobb lesz. A végére már tényleg közelebb áll John McClane-hez… A dolog teszi nagyszerű gyilkossá, amely miatt kiváló sebész volt.”

Bruce Willis az elmúlt években nemcsak minőségi filmekben vállalt szerepet, ezért találó Roth hasonlata: a Bosszúvágy lehet neki az, ami Liam Neesonnek volt az Elrabolva, a nagyszerű alakítás, amely új fénybe vonja a pályafutását.

Eli Roth arról beszélt, hogy rendkívül látványos haláljeleneteket rendez, s a trailer alapján érteni véljük, miről beszélt. S a humor sem marad el: amikor a pszichológus dicséri Willis karakterét, hogy sokkal jobban néz ki, és biztatja, hogy akármit is csinál, folytassa, a színész csak nevetve biccent. Hiszen mi tudjuk, mit is csinál…

Az új Bosszúvágyat november 23-án kezdik vetíteni Magyarországon.