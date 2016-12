Carrie Fisher összes Star Wars VIII jelenetét felvették

A napokban szörnyű tragédiaként rázta meg a világot Carrie Fisher halálhíre. A döbbentet követően pedig természetesen az is felmerült a rajongókban, hogy a színésznő vajon látható lesz-e a nyolcadik Star Wars filmben. A kérdésre a válasz: igen.

Carrie Fisher egy Londonból Los Angelesbe tartó repülőjáraton kapott szívrohamot, ám a járaton egy orvos is utazott, így szakszerű ellátásban részesülhetett és kórházba került. A rajongók ekkor egy kicsit fellélegezhettek, hiszen úgy tűnt, hogy mindenki Leia hercegnőjének állapota stabilizálódott, ám december 27-én mégis tragikusan zárult le a történet. Ráadásul egy nappal később a színésznő édesanyja is meghalt.

A szomorúság és a döbbenet mellett pedig természetesen a rajongókban kérdések is felmerültek, leginkább a Star Wars VIII. részét illetően. Vajon látható-e lesz a színésznő a saga újabb felvonásában?

Nos a válasz igen. A dolog végére a Variety igyekezett pontot tenni. A portál munkatársai pedig úgy tudjuk, hogy Carrie Fisher összes jelenetét rögzítették, így biztosan ott lesz majd a 2018-ban érkező újabb részben.

A hírek szerint ráadásul az új felvonásban több szerepet is szántak a hercegnőnek. A kérdés ennek fényében mondjuk már csak az, hogy miként oldja meg a kialakult helyzetet a stúdió. Leia hercegnő ugyanis vélhetően a Star Wars IX. részének is szerves része lett volna.

A színésznő a legendás franchise mellett az Amazon egyik sorozatában a Catastrophe-ban is szerepelt. A harmadik évad forgatásai a hírek szerint befejeződtek, így ott is találkozhatnak majd vele a rajongók. Illetve a Family Guy-ban még hallható lesz. Az egyik visszatérő karakter hangját adta, aki még a jövőben érkező epizódokban is látható lesz.

Emellett a tervek szerint a Wonderwell című filmben is osztottak volna neki szerepet Kiera Milward, Nell Tiger Free és Rita Ora mellett. Ennek a filmnek a forgatásai azonban még csak valamikor 2017-ben kezdődtek volna meg.