Christopher Nolan Dunkirk-je mindent vitt a hétvégén

Nem okozott gondot az, hogy egyszerre két jelentős filmtörténeti esemény szerepelt a naptárban: múlt csütörtök óta egészen vasárnapig rajongók ezrei özönlöttek a San Diego-i Comic Con-ra és közben ezzel párhuzamos időben került bemutatásra Christopher Nolan legújabb alkotása is. Az igaz történeten alapuló háborús dráma így is elsöprő győzelmet aratott első hétvégéjén. A Második Világháború egy borzalmas szeletét bemutató thriller 50,5 millió dollárt vitt „haza”, beleértve a nemzetközi piacot is.

„Gyönyörűen, igényesen és pontosan megkomponált film lett ez az első képkockától az utolsóig, ami nem enged szabadulni a moziszékből, és az egyetlen, amit sajnálsz, hogy vége van. Pedig nem biztos, hogy maga film vetekszik a tökéletességgel, inkább az élmény az, ami nem ereszti a nézőt. A rendező talált valamit, ami annyira magával ragadja az embert, olyan hangulatba varázsolja, hogy lehetetlen szabadulni tőle”

– írtuk nemrég a Dunkirkről.

A Box Office Mojo jelentése szerint a Dunkirk világszerte 3720 moziban lett bemutatva, és egy lenyűgöző 13,575 dollár per mozivászon profit átlaggal zárta a hetet. Ez a nyitás emlékeztet minket a rendező 2014-es kasszasikerének bemutatójára. A Csillagok között akkor 47 és fél millió dollárt zsebelt be kezdő napjaiban, és összesen 675 millió dollárt kaszált diadalmenete alatt, azonban van ennél még sikeresebb Nolan-film. Az Eredet 2010-ben 62 millió dollárral debütált, és ezzel a rendező legsikeresebb filmjének mondhatja magát.

Az Egyesült Államokban a Dunkirk-öt a Girl’s Trip névre hallgató vígjáték követi. Queen Latifah és barátnői 30,3 millió dollárt szedtek össze a készítőknek. A múlt héten bemutatott filmek közül a Valerian és az ezer bolygó városa csupán csak az ötödik helyig jutott, hiszen a Pókember: Hazatérés és A Majmok bolygója: Háború még mindig fénykorát éli a tengerentúlon. Esélyes, hogy Luc Besson sci-fije a kínai filmblokád áldozatául esett, hisz’ az ázsiai országban egész nyári szünet alatt nem vetítenek külföldi alkotásokat.

Na, de mi a helyzet itthon?

Nálunk is nagy fölénnyel Nolan díj várományosa vezeti a múlt hétvégi összesítést. 48 alkalommal játszották a mozik, amelyre összesen 42 207 látogató ült be. Besson messzi világába kicsivel több, mint 38 ezren utaztak el. A harmadik helyet az a tengerparti buli foglalja el, amihez múlt szerdáig a legtöbben csatlakoztak országunkban. A Baywatch film annak ellenére, hogy az USA-ban nem ért el nagy sikereket, Európában hódító útra indult Dwayne Johnson vezetésével.

Köszönjük a magyar adatokat a Filmforgalmazók Egyesületének!