Christopher Nolan Dunkirk-je sok nézőt köszönhet majd a brit popsztárnak

Július huszadikán debütál hazánkban Christopher Nolan valós eseményeken alapuló háborús drámája, amelyben szerepet kapott az angol One Direction együttes egykori szívtiprója, a 23 éves Harry Styles is. A fiatal srác népszerűsége töretlen, bandájának feloszlása után szóló karrierbe kezdett és ez csak növelte sikereit a zenei életben. Most azonban teljesen új pályán próbálja ki magát, fejest ugrik a színjátszás világába.

A Dunkirk című film rendezője, Christopher Nolan nem is sejtette, hogy Styles-nak ekkorra rajongótábora van:

„Úgy sejtem, nem voltam vele teljesen tisztában, milyen népszerű is ez a fiú. A gyermekeim már meséltek róla, de ezt akkor sem hittem. Én nem az ismertsége miatt válogattam be a csapatunkba, nem mert tökéletesen illet rá a szerep, nagyon meggyőző volt.”

– említette Nolan.

Az 1940-ben játszódó alkotásban Harry Styles egy brit katonát alakít, aki a több mint háromszáz ezer társával együtt csapdába esik Dunkerque közelében, mikor az ellenséges német csapatok oda szorítják őket. Kétségbeesve várják a halált, majd kitalálnak egy tervet, mely szabadulásuk egyetlen esélyét jelenti. Óriási veszteségek árán, de mégis sokaknak sikerül megmenekülni a földi pokolból.

Az egyik főszereplőt, Mark Rylancet is meglepte a Stlyes körüli rajongás mértéke:

„ A 11 éves kislányom minden eddiginél izgatottabban várja a legújabb filmemet, amiatt, hogy Harry Styles-szal szerepelek majd együtt. Átvettem tőle ezt a lelkesedést én is.”

Magát az ex – fiúbanda-tagot is megkérdezték, milyen élményekkel búcsúzik a forgatástól:

„Hatalmas kaliberű munkálatok folytak végig, már csak maga a gondolat súlya is nehéz, nem még ott teljesíteni. Képzeljetek el egy hatalmas méretű forgatást, na ez még annál is nagyobb szám volt. A hajók, a repülők és az az óriási mennyiségű ember, aki ebben részt vett. Brutális volt, de lenyűgöző.”

Harry jelenléte a filmben hozzájárulhat ahhoz, hogy még több ember betérjen a mozikba megnézni a Dunkirk-öt, illetve a fiatalabb korosztály érdeklődését is felkelthetik vele a történelmi film iránt.

A végeredményt július 20-án mi magunk is megtekinthetjük a hazai mozikban.

Ti várjátok már, hogy lássátok a dunkerque-i ütközetet?