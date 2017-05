Csodás nők a Wonder Womanben

Az interneten egyre több szó van arról, hogy Hollywoodban is volna igény a nők egyenjogúságára. De úgy látszik, ahhoz, hogy ez megvalósuljon, hősre van szükség. De igazi hősre. Például Wonder Woman-re.

A Wonder Woman (Wonder Woman, hazai bemutató: június 1.) stábja a világ jó részét bejárta munka közben, és az amazonok szigetén játszódó részt az olasz tengerparton, Amalfiban forgatták – ez az időszak a stáb számos tagja szerint olyan volt, mint egy igazi csajos nyaralás.

– Nekem már csak azért is erősen nyaralásnak érződött ez a munka, mert korábban többször is nyaraltam itt pár hetet – nyilatkozta a gyönyörű Robin Wright, aki Antiopét, Wonder Woman kiképzőjét alakítja a filmben. – Igaz, a stábbal a március végét, április elejét töltöttük itt, úgyhogy a rövid bőrszoknyákban még eléggé dideregtünk. De egyébként teljesen olyan volt a hangulat, mint egy cserkész lánytáborban: naponta több óra lovaglás, azután súlyemelés, közelharc edzés, ilyesmi volt előírva. És még életemben nem voltam olyan forgatáson, ahol a nők ilyen elsöprő többségben lettek volna. Van jelenet, amelyikben vagy száz nő harcol egyszerre: esténként elképesztő jó bulik voltak…