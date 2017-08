Daniel Craig még egyszer James Bond lesz!

Hivatalossá vált, amit sokáig rebesgettek: Daniel Craig ismét James Bond, a legendás brit ügynök szerepébe bújik, igaz, már csak egyszer játssza el a 007-est. A megerősítést a leginkább illetékes személy, Craig mondta ki egy esti talk show-ban.

Legutóbb bő egy hónapja vettük sorra, mekkora esélye van annak, hogy Daniel Craig ismét James Bondot alakítsa. Bár az angol színész korábban megesküdött, hogy ő bizony soha többet nem bújik a 007-es bőrébe, az elmúlt hónapokban egyre erősödtek a pletykák arról, hogy ismét ő alakítja majd a legendás brit ügynököt. Júliusban már biztosnak tetszett, hogy Craig megegyezett a film producerével, Barbara Broccolival, ráadásul Craig felesége, Rachel Weisz is áldását adta a filmszerep elvállalására.

Most azonban mindez hivatalossá vált: Daniel Craig Stephen Colbert esti beszélgetős műsorában árulta el, hogy a Bond-sorozat jubileumi, 25. részében is ő alakítja a titkosügynököt. És az is biztossá vált, hogy utoljára teszi mindezt, mert látványos búcsút szeretne venni, amit már alig vár. Craig egyébként nagy taktikus volt, hiszen délelőtt, egy bostoni rádiónak még arról beszélt, hogy nem született végleges döntés – nyilván Colbert talk show-jában akarta megtenni a nagy bejelentést. (Egyébként mindenkitől elnézést kért, akinek még napközben adott interjút, amiért elhallgatta az igazságot.)

A 49 éves Daniel Craig először a 2006-os Casino Royalban vitte vászonra a 007-est, majd szerepelt A Quantum csendjében, a Skyfallban, a Spectre–A Fantom visszatérben. A brit színész helyett korábban emlegették Tom Hardy-t, Damian Lewist, Aiden Turnert, James Nortont, Tom Hiddleston-t és még Idris Elbát is.

Kétségkívül a legfontosabb, mindenkit hónapok óta feszítő kérdésre megkaptuk a választ, ugyanakkor vannak még kérdőjelek. Például: ki rendezi a filmet? Esélyesnek tartják a feladatra Denis Villeneuve-t (Szárnyas fejvadász 2049), David MacKenzie-t (A préri urai) vagy Yann Demange-t (’71) is.

Az új Bond-filmet 2019. november 8-án vetítik először a tengerentúli mozikban, az európaiak viszont néhány héttel hamarabb láthatják a titkosügynök újabb veszélyes kalandjait.

Mit gondoltok, mennyire lesz jó ismét a 007-es szerepében a majdnem 50 éves Craig?