Deadpool 2: elkerülhették volna a kaszkadőr halálát

Mi is beszámoltunk arról, hogy egy rosszul kivitelezett trükk következtében elhunyt egy női kaszkadőr a Deadpool 2 forgatásán. A Hollywood Reporter most arról írt: elkerülhető lett volna a motoros halála.

Szomorúan idézzük fel: augusztus 14-én elhunyt S.J. Harris. A fekete női motoros a Deadpool vancouveri forgatásán kaszkadőrként kapott szerepet, ám rosszul sikerült az egyik trükk, és életét veszítette. Ha az illetékesek hallgatnak a stáb bizonyos tagjaira, talán elkerülhető lett volna a tragédia. A stábtagok már a forgatás kezdete előtt tartottak attól, hogy baja esik a kaszkadőrnek. A rutinosabb kollégák látták, hogy hiába motorversenyző Harris, kaszkadőrként nincs elég tapasztalata a jelenethez. A producerek azonban ragaszkodtak ahhoz, hogy ő legyen Zazie Beets, azaz Domino dublőre.

Fejlődött, ám ahogyan őt néztem, mindig arra gondoltam, te jó ég, csak idő kérdése, hogy áthajtson egy falon, vagy elüssön valakit

– mondta a kaszkadőrök egyike, aki Harrist is felkészítette. Összességében egyébként nem különösebben bonyolult mutatvány várt S.J-ra: egy épületből kellett kiszáguldania, majd egy kis lépcsőre épített rámpán megállni a közelben. Tapasztalt kaszkadőrnek ez rutinmunka, míg a rutintalanabbnak életveszély – rögtön az első felvételkor meg is történt s baj. Nem segített Harrisnek, hogy a nemét és a bőrszínét nézve szinte csak ő jöhetett szóba Zazie Beets dublőreként, merthogy a kaszkadőrök között kevés a nő és kevés a fekete, azaz szóba sem jöhetett helyette más motoros…

Ennyire részletesen eddig nem lehetett hallani a balesetről, ezért felelevenítjük, mi történt azon a végzetes napon. A kaszkadőr nem állt meg a kijelölt helyen, hanem lehajtott a lépcsőn található rámpán, sőt egy másikra is ráment, és még az úttesten is keresztülvágtatott. Többeknek el kellett ugrania az útjából, hogy ne üsse el őket. A stoptáblát egy beton járdaszegély jelentette, ekkor lerepült a motorról, átrepült egy üvegtáblán, s bár azonnal a segítségére rohantak, nem tudták megmenteni az életét. Harris halála egyébként a második tragikus esemény az elmúlt időszakban: John Bernecker a The Walking Dead forgatásán hunyt el.

Kérdés, bármi változik-e Hollywoodban, a fehér férfiak dominálta világban, vagy a baj megtörténhet újra és újra…