Deadpool 2: Lassan meglesz Kábel!

Habár 2018 elején szeretnék nekünk bemutatni a Deadpool 2. részét, a forgatások még nem kezdődtek el. Kábel szerepére ugyanis még nem találták meg a megfelelő színészt. A hírek szerint azonban nagyon hamar választ kaphatunk arra, hogy ki alakíthatja a karaktert.

A Deadpool 2. része már kapott egy amolyan kedvcsináló előzetest, ugyanakkor a mai napig nem tudjuk, hogy Deadpool fő ellenlábasát, Kábelt vajon ki alakíthatja. Az biztos, hogy a karakter központi szerepet kap ebben a filmben és a tervezett X-Force moziban is. Azt viszont nem tudni, hogy ki lesz a szerencsés, aki életre keltheti a figurát.

Pletykákból azonban sosem volt hiány. Legelőször Michael Shannon neve merült fel, aki többek között ismerős lehet már képregénymoziból, Az acélember találkozhattunk vele, szintén negatív szerepben. Viszont később arról szólt a fáma, hogy a színésszel nem sikerül időpont ügyben zöldágra vergődni, így vélhetően nem ő kapja a szerepet.

Ezt követően több név is felmerült. Stephen Lang-ről is lehetett hallani, de voltak szóbeszédek, melyek szerint Ron Perlman kapja a szerepet, sőt vad pletykaként arról is lehetett olvasni, hogy Pierce Brosnan lesz a befutó. Később aztán a Stranger Things sztárja, David Harbourig neve is felmerült.

A The Hollywood Reporter legutóbbi értesülései szerint viszont a Fox mindenáron Michael Shannon-t szeretné megnyerni a szerepre, bár újra még nem kezdtek tárgyalni a színésszel.

Rhett Reese forgatókönyvíró egy interjúban azt ígérte, hogy tényleg hamar pontot tesznek az ügy végére, hiszen áprilisban már szeretnék megkezdeni a film forgatását.

Viszont jöjjön egy, talán minden eddiginél vadabb pletyka. Jeff Sneider újságíró ugyanis belsős információkra hivatkozva azt állítja, hogy Brad Pitt is az esélyesek között van.

Ezt persze senki nem erősítette meg és kicsit fura is volna, hiszen a hasonlóan nagyszabású franchise-ok esetében Brad Pitt sosem mozgolódik. Inkább más jellegű projektekben szeret szerepet vállalni. Az viszont biztos, hogy ha Kábelként tűnne fel, akkor jó időre el lenne látva szereppel, másrészt pedig emellett tudná csinálni az önálló projektjeit is. Az meg nem is kérdés, hogy zseniális lenne a szerepben. – Hamarosan talán végre tényleg tisztán látunk ez ügyben.