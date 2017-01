A Deadpool 2 már felvezeti az X-Force mozifilmet?

Huh! Az utóbbi időben elég sok hírmorzsa érkezett a Deadpool 2-vel kapcsolatban. Most például arról szól a fáma, hogy az új film már az X-Force mozi egyfajta felvezetése is lehet. Azért nyugi, a főszerepet most is Reynolds karaktere kapja.

Egy korábbi hírben arról lehetett hallani, hogy valamikor nyáron kezdődne meg a Deadpool 2. részének forgatása. Ám talán ebből már hamarabb is lesz valami. Legalábbis akár erre is lehet következtetni a rengeteg újonnan érkező Deadpool 2 infóból. Nemrég ugye Pierce Brosnan kapcsán merült fel egy pletyka. Míg a forgatókönyvírók beszéltek arról is, hogy néhány karakter biztosan visszatér a folytatásban.

Most ismét Paul Wernick és Rhett Reese kapják a főszerepet, akik azt is pedzegették, hogy a Deadpool 2, tulajdonképpen az X-Force mozi felvezetését is megkezdi.

Magáról az X-Force filmes változatáról még néhány évvel ezelőtt lehetett hallani. Akkor úgy tűnt, hogy a Kick-Ass 2 rendezője, Jeff Wadlow foglalkozik a dologgal. Ám jó ideje nem sok infó érkezett a produkcióval kapcsolatban. Igaz a Deadpool sikere után Ryan Reynolds is szajkózni kezdte, hogy ő is mindent meg fog tenni, hogy az X-Force mozi mielőbb megvalósulhasson. A stúdió pedig nem is tagadja, hogy asztalon van ez a téma.

Ráadásul úgy néz ki, hogy a Deadpool 2 lesz ennek a felvezetése. Ám nem feltétlen úgy, ahogy azt a Marvel Disney-s részlegénél csinálják.

Az mondjuk nem is annyira meglepő, hogy a Deadpool 2 erősen előkészíti a terepet az X-Force élmény számára. Kábel és Domino ugyanis az X-Force világ karakterei. Wernick és Reese azonban úgy nyilatkoztak a Collider-nek, hogy nem szeretnék azt, hogy zsúfolt legyen a Deadpool 2.

Semmiképpen nem céljuk, hogy egy rakás X-Force karaktert bemutassanak, felvezessék a világot és közben Deadpool a háttérbe szoruljon. Kijelentették, hogy nagy a felelősségük az X-Force előkészítés okán, azonban nem ez a főcél a Deadpool 2 esetében. A cél, hogy a legütősebb Deadpool mozit készítsék el, miközben azért megágyaznak az X-Force-nak is. Így tehát egyáltalán nem kell attól tartanunk, hogy kedvenc nagypofájú zsoldosunkból nem kapunk eleget a saját filmjében.