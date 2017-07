Derült égből villámcsapás: Itt az új Űrvihar előzetes

Amint azt már márciusban megírtuk nektek, idén sem maradunk katasztrófafilm nélkül. A legújabb apokalipszist Gerard Butler vezetésével próbálják meggátolni hőseink az októberben debütáló Űrvihar címet viselő akció-thrillerben.

A produkció a Warner Bros. stúdió neve alatt fut, a producere pedig nem más, mint a híres-neves Jerry Bruckheimer. A rendező, Dean Devlin pedig igazán izgatott lehet, hiszen ez az első egész estés filmrendezése. Nem kevés az alkotók veszítenivalója: hatalmas költségvetéssel rendelkezik az Űrvihar a különleges látványvilágot megteremtő CGI technikák miatt.

A történet szerint a jövőben elkerülhetetlen tény lesz a globális felmelegedés, amely a Földünk és lakói életébe kerülhet. A világ vezetői végre összefognak a fenyegető veszély ellen, így születik meg a műholdakból álló gyűrű, mely egyedülálló geotechnológiai megoldással képes kordában tartani az amúgy extrém időjárási körülményeket. Az eszközök évek óta kiválóan működnek, míg egy szép napon egy rendszerhiba megőrjíti a hálózatot, és a védelmet jelentő szerkezet hirtelen az emberiség gyilkosává válik. Jake (Gerard Butler), a gépezet egyik kitalálója és dizájnere most nem fordulhat a fizikai erejéhez, hanem a tudomány segítségével kell megoldania az ügyet.

Az események forgatagában azonban van egy nagy csavar: A csapat idővel rájön, hogy nem meghibásodás okozta a zavart, hanem valakik szándékosan elrontották a műszereket. Az újra indító jelszót csak egy ember ismeri: az elnök, aki ezzel veszélybe kerül.

Mivel Jake a klímaűrállomáson tartózkodik egy CIA ügynöknek kell kezébe vennie az irányítást, és „elrabolnia” a politikust, nehogy rossz kezekbe kerüljön az információ.

A második előzetes az előzőhöz képest részletesebben mutatja be a káoszt, kissé hajazva a Holnapután és a 2012 apokaliptikus hangulatára, amit ti magatok is megnézhettek itt és most: