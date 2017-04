Hacsak a T-Rex miatt érdekel a Jurassic World, akkor jó hírünk van! A dinók királya is ott lesz a Jurassic World 2-ben!

Jelenleg is zajlanak a Jurassic World 2. részének forgatásai. Igaz egy árva képen kívül, meg néhány színész csatlakozásán túl nem sok infó érkezett eddig. Persze tegyük hozzá, hogy Colin Trevorrow, az első rész rendezője, aki a folytatás forgatókönyvén is dolgozott, azért a történetre utalt. Konkrétumot nem közölt, de elárulta, hogy kilépnének a szigetről és akár a dinoszauruszok jogai, valamint a lények fegyverként történő használata is előkerülhet majd a sztoriban.

Trevorrow a további titkokat és érdekességet megtartotta magának és azóta sem nagyon nyilatkozott. Most azonban kifejezetten jó fej volt. A Twitteren érkezett hozzá egy kérdés, amelyben azt feszegették, hogy a Jurassic World 2. részében vajon újfent előkerül-e majd a T-Rex.

Trevorrow pedig úgy érezte, hogy ezzel kapcsolatban kár titkolózni – elárulta, hogy a dinoszauruszok királya bizony visszatér.

Sokak szerint ez a „karakterk” volt, aki megmentette a Jurassic World-öt. Mások szerint alapvetően sem sikerült rosszul Trevorrow munkája. Ki tudja. Az biztos, hogy megkapta a Star Wars 9 rendezését, és a Jurassic World is parádésan teljesített a jegypénztáraknál.

A folytatás J. A. Bayona rendezheti, aki eddigi munkái alapján talán szintén nem fog csalódást okozni. Pláne, ha egy hatalmas és vérszomjas T-Rexet is ráereszt a közönségre.

Az biztos, hogy Chris Pratt és a női főszerepben Bryce Dallas Howard visszatérnek. Köztük amúgy is remekül működött a kémia a korábbi felvonásban. Mellettük pedig James Cromwell, Geraldine Chaplin és Toby Jones is biztosan ott lesz majd a végeredmény.

Az egyelőre hivatalos cím nélkül Jurassic World 2 2018. június 22-én érkezik meg a mozikba.