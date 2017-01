Doctor Strange is ott lesz a Thor: Ragnarok-ban

A mindenit! A Marvel és a Disney igazán komoly dolgot jelentett be a minap! Úgy tűnik, hogy a Thor: Ragnarok-ban Doctor Strange is komoly szerepet kap.

2016 novemberében Doctor Strange érkezésével a mágia is belekeveredett a Marvel Filmes Univerzumába. Ráadásul kiderült, hogy a doktor a jövőben is fontos karakter lesz, hiszen állítólag ő lesz az, aki a Bosszúállókat ismét egyesíti, hogy sikerrel vonulhassanak hadba Thanos ellen.

Benedict Cumberbatch karakterének felbukkanására azonban nem is kell ilyen sokat várnunk – a következő Bosszúállók film ugye csak 2018-ban érkezik.

Ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy Strange már a 2017 novemberében érkező harmadik Thor-filmben a Ragnarok-ban is ott lehet. Ezzel kapcsolatban már korábban is megjelent néhány pletyka, ám akkoriban Taika Waititi rendező nem igazán volt hajlandó érdemben választ adni az ezzel kapcsolatos kérdésekre.

A Hivatalos Disney rajongói klub oldalán azonban megjelent egy bejegyzés:

A következő Thor-mozi novemberben összehozza Thor-t, a Hulk-ot és Doctor Strange-et. Ők hárman nézhetnek majd szembe az intergalaktikus rosszfiúkkal.

Izgalmas bejelentés. Korábban ugye már kiderült, hogy Thor és Hulk amolyan buddy-filmet kap. Viszont most úgy tűnik, hogy Cumberbatch karaktere is csatlakozhat. Ráadásul ebből a leírásból joggal gondolhatjuk, hogy nem is valami aprócska cameó erejéig tűnik fel kedvenc mágusunk, hanem aktív résztvevője lesz az új filmnek.

Persze a Marvel filmjeiben az elmúlt időszakban megszokhattuk, hogy egyik-másik szuperhős felbukkan a társak filmjében. Az egyik soron következő filmben, a Pókember: Hazatérésben például biztosan ott lesz majd a Vasember.

A Thor: Ragnarok-ban Doctor Strange feltűnése pedig jó eséllyel már közvetlen kapcsolatot eredményezz a Bosszúállók: Végtelen háborúval.

Az említett karakterek mellett természetesen a történetből jól ismert arcok feltűnésére is számíthatunk. Heimdall, Odin és Loki sem maradnak ki. Valamint Hela személyében Loki is új szövetségesre talál. A karaktert Cate Blanchett kelti majd életre.