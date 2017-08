A dollármilliárdos démonok körében

Az Annabelle 2- A teremtés kirobbanó startja hozzásegítette a Démonok között mozi-univerzumát, hogy elérjék az egy milliárdos bevételt világszerte. A 2013-ban megjelent démonos film volt James Wan sorozatának kezdő epizódja, amely bevezetett minket Lorraine, és a néhai Ed Warren misztikus életébe és munkájába.

A Wrap internetes magazin szerint Annabelle baba történetének folytatása 110 millió dollárt profitált szerte a világon augusztus 11-i premierje óta. A franchise egyéb tagjaival, mint például a Démonok között 1-2-vel (318 és 320 millió dollár), és az Annabelle első részével (256,8 millió dollár) így már túl is száguldott a milliárdos összegen.

A Warner Bros. marketing elnöke, Sue Kroll így kommentálta a jeles eseményt:

„Felvillanyozott minket az Annabelle 2 -A teremtés sikere, és izgatottak vagyunk, hogy elvihetjük ezt az igazán népszerű Démonok között franchise-t a világ minden mozijába. Gratulálunk a New Line-os kollegáknak is, a marketing, -és disztribúciós osztálynak, és mindenkinek, aki belefektette energiáját, és kreativitását ebbe a csodásan rémisztő műbe, hogy aztán nézők milliói élvezhessék mindenhol a Földön.”

A fentebb említett szépséges adatokhoz hazánk szintén hozzájárult, hiszen mi is teli mozitermekkel vártuk a horrort, főleg nyitóhétvégéjén. Eddig összesen 101 744 jegyet váltottak a 92 vetítésére, és ugye még bőven van ideje, hogy alakítsa eredményét az elátkozott baba.

Szép kilátással nézhet a jövő felé a Warner Bros., hiszen a Démonok között-univerzum még csak most kezdte meg hódító útját. A Démonok között 2-ből ismert karakterekről, a Nővérről és a Görbe emberről szóló spin-offok készülőben,-illetve tervben vannak, sőt a Variety magazin szerint a Démonok között 3-at is igyekeznek megvalósítani.

Az immáron trilógiává cseperedett sorozat legújabb tagját ismét James Wan rendezi, kiegészülve Peter Safrannal. A forgatókönyvön David Leslie Johnson dolgozik, aki még nem árulta el, hogy ez esetben melyik vérfagyasztó szellemtörténetet láthatjuk megelevenedni a vásznon, és hogy pontosan mikor is érkezik a mozikba.