Egy lépéssel közelebb kerültünk a Disney-herceg filmjéhez

A mesék világából ismert csábos ifjú, vagyis Szőke herceg kilép a bajba jutott királylányok szoknyája mögül, és önálló, élőszereplős filmet kap. Legalábbis ez a terv 2015 júliusa óta…

Most végre a Mandeville Films ( ezen belül a tulajdonosok/ producerek, David Hoberman és Todd Lieberman) újra elővették a terveket a poros fiókból, így a sármos trónörökös szóló alkotása egy lépéssel közelebb került a megvalósuláshoz. Sőt, a direktor nevét nyilvánosságra is hozták: Stephen Chbosky (Az igazi csoda, Egy különc srác feljegyzései) foglal majd helyet a rendezői székben, illetve a forgatókönyvön is kedve szerint alakíthat.

Amikor az első hírek felröppentek a produkcióval kapcsolatban még Matthew Fogel (Gagyi mami: Mint két tojás) dolgozott a szkripten, de közel két éve semmilyen információ sem érkezett az ő verziójának állapotáról. Esélyes, hogy az újonnan érkező Chbosky teljesen átírja a szüleményt, vagy esetleg csak apróbb változtatásokat csinál.

Habár a Disney még nem tudatta a várható premierdátumot, a történetből már kaphattunk morzsákat. A mese ezúttal Szőke hercegre koncentrál, testvére szemszögéből láthatjuk őt. Az említett fivér sosem kapott akkora figyelmet, mint a tesója, így érdekesnek ígérkezik a sztori.

Noha Szőke herceg karaktere már számos filmben fontos szerepet játszott (gondoljunk csak Hófehérkére, Csipkerózsikára, vagy Hamupipőkére), eddig még nem büszkélkedhetett saját filmmel.

Miután elkészültek a produkció háttérmunkáival, a készítők elkezdhetnek azon agyalni, ki lenne a tökéletes főszereplő, aki majd megtestesíti a nőcsábászt.

Ti szívesen látnátok a róla szóló élőszereplős mesét? Kit ajánlanátok a szerepre?