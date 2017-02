Egy őrült teória szerint Snoke lehet „Az utolsó jedi”!

Amióta a Disney lerántotta a leplet a Star Wars VIII hivatalos címéről a rajongók fantáziája beindult. Most egy vad teória szerint az is elképzelhető, hogy az alcím egyenesen Snoke-ra próbál utalni.

A rajongók mostanában bőven van idejük különféle teóriákat gyártaniuk. A Star Wars VIII címét már tudjuk, az előzetesre pedig még biztos, hogy heteket kell várnunk. A különféle hírek és pletykák persze hétről-hétre érkeznek, de azért mégis valamivel elütni az időt.

A Reddit-en, az egyik felhasználó – AnakinKardashian – egy érdekes elmélettel állt elő. A user a Star Wars: Az utolsó jedi alcímet igyekezett vizsgálni és egy vad elméletet gyártani azzal kapcsolatban, hogy kire is utalhatnak az alcímben.

A legtöbben úgy vélik, hogy Luke Skywalker-ről van szó. Erre ugye több bizonyíték is szolgál, hiszen Snoke és Kylo Ren Az ébredő Erő-ben említik is ezt, de a film nyitószövegében is találkozhattunk hasonló utalással.

AnakinKardashian szerint azonban lehet, hogy ez az egész csak félrevezetés. Szerinte könnyen lehet, hogy Jedha városa nem véletlen bukkant fel a Zsivány Egyesben. Lehet, hogy kiderül majd az új filmben, hogy a jedi rend nagyon-nagyon régi. Annál is idősebb, mint azt hinnénk? A felhasználó szóba hozza, hogy Az ébredő Erő novellában Snoke említi, hogy ő már meglehetősen öreg, bár az nem derül ki, hogy mennyire. Aztán ott van Kylo Ren, aki egy ősi fénykarddal harcol. Hogy jutott ahhoz hozzá? Lehet, hogy Snoka adta neki?

Az is lehet, hogy szóba kerülnek majd a Star Wars 8-ban az első jedik, végül pedig kiderül, hogy eredetileg Snoke az utolsó. Ezt erősítheti akár az a gondolat is, mely szerint Luke azért indul megkeresni az ősi jedi templomot, hogy többet megtudjon Snoke-ról.

Nagyon érdekes felvetés, ami szerintünk annyira vad, hogy vakvágány, de érdemes azért elgondolkozni rajta. Nagyobb a valószínűsége, hogy a cím Luke Skywalker-re utal. Esetleg valahogy Rey is képbe kerülhet, hiszen tudjuk, hogy őt is átjárja az erő. Na és akkor ne feledkezzünk meg Kylo Ren-ről sem. Bár talán ő nem fog átállni a jedik oldalára, hiszen ahhoz sok van a rovásán.

Bár egy másik elmélet pont arról szól, hogy az új trilógia igazi gonosza talán nem is Kylo Ren lesz, hanem valaki, akire nem is nagyon gondolnánk.