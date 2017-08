Egy Oscar-díjas máris bejelentkezett a Wonder Woman 2-re

A Wonder Woman sikersztorija még közel sem ért véget. Június elsejei premierjét követően a csillagos eget jelölte meg határként Patty Jenkins filmje. Pár héttel ezelőtt bejelentették a Csodanő folytatását, most pedig egy újabb mérföldkövet hagyott maga után Gal Gadot karaktere.

Annak ellenére, hogy már kifutó „terméknek” számít a mozis kínálatban, és az Egyesült Államok Top10-ben sem kapott helyet egy ideje, ismét elért egy jelentős pontot: Átlépte világszinten a 800 millió dolláros bevételt. Ennek a bűvös számnak az elérésében segítségére volt a múlt hétvégi 1,1 milliós hazai keresete. Ezzel ugyan csak a 12. helyen zárt az USA listáján, de egy tizenegyedik hete futó filmtől ez gyönyörű teljesítmény.

A DC mozi-univerzumába új életet lehelő alkotás mindössze 149 millióból készült, és hamar átvette a vezetést a korábbi DCEU társaitól (Batman Superman ellen, Öngyilkos osztag). A Box Office Mojo jelentése szerint a Wonder Woman áll a legjobban kereső filmek hazai listájának második helyén. Egyedül a Disney A szépség és a szörnyetegét nem tudta megelőzni.A világranglistán az ötödik a gyönyörű amazon, a Galaxis Őrzői 2-t, a Gru 3-at, a Halálos Iramban 8-at, és a már említett Szépség és a Szörnyeteget követve.

Nem csoda, ha ebből a sikersztoriból még egyet szeretne a Warner Bros. A Wonder Woman 2 premierdátumát 2019. december 13-ra tűzték ki. Szinte biztos, hogy ez a fantasy is Patty Jenkins irányításával fog elkészülni, hiszen a rendezőnő a szerződéskötés küszöbén áll a stúdióval. Ha ez megvalósul, Jenkins lesz Hollywood legjobban kereső női direktora.

Természetesen, a folytatásban is Gal Gadot játssza Diana szerepét, és a legfrissebb értesülések szerint egy Oscar-díjas színésznő is bejelentkezett már a „következő körre”. Geena Davis maga nyilatkozott az ügyben:

„Találkoztam Patty Jenkinsszel és mondtam neki, hogy „Tudom, hogy készíteni fogsz egy folytatást, és csak hogy tudd, ha szükséged van egy amazonra, mindig itt leszek. Elérhető vagyok.”

Ki ne szeretne részese lenni ennek a csodának?