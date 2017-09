Egy újabb Stephen King-történet kerülhet a vászonra

Még fel sem ocsúdtunk az AZ okozta extázisból, máris azt csiripelik a madarak, hogy megvan a legújabb Stephen King-iromány, amit kiszemeltek megfilmesítésre.

Csupán csak pár nap telt el mióta a vérszomjas bohóc, Pennywise beköltözött a mozikba, és ezzel jó pár bevételi rekordot megdöntött a filmiparban széles e világon. Most úgy tűnik, Stephen King további munkáit sem hagyják érintetlenül, sőt már meg is van a kiszemelt, amelyikből nagyjátékfilm készülhet hamarosan.

Ez a szintén ikonikus sztori nem más, mint az Engedjétek hozzám a kisdedeket (Suffer the little children) címre keresztelt novella, aminek forgatókönyv verzióját Sean Carter írja meg, majd ezután a rendezői székben is ő fogja megkapni a lehetőséget, hogy bizonyítson. A direktor egyébként otthonosan mozog a horror műfajban. Nem régen a Keep Watching munkálatait is ő irányította, amelynek producerei között helyet foglalt az a Craig Flores és Nicolas Chartier, akik ebben a projektben is részt vesznek.

Carter maga így nyilatkozott az üggyel kapcsolatban:

„Stephen King ízlésvilága tinédzserkorom óta hatással van rám, és az Engedjétek hozzám a kisdedeket tökéletesen illeszkedik a klasszikus King-paradigmák közé: egy tragikus életű főhős egy elképzelhetetlenül sokkoló küldetésbe csöppen. Apró betekintés egy mítoszba, amit alig várok, hogy egy egész estés filmmé bővítsek.”

King 1972-ben írta az említett alkotást, amely az 1993-as Rémálmok és lidércek kötet tagja. A történet középpontjában egy nem rég elvált általános iskolai tanárnő áll, aki nyugtalanító dolgot fedez fel elsős tanítványain. A diákok bőrén furcsa mintázatok jelennek meg, és a viselkedésük is megváltozik. A nő képtelen eldönteni, hogy megőrült e, vagy csak egy összeesküvés áldozata lett.

Habár egy interjúban Stephen King azt mondta, reméli, hogy a következő adaptáció az ő személyes kedvence, a Lisey története lesz, valószínűleg nem búslakodna, ha először a fentebb leírt valósulna meg. Azt, hogy ez pontosan mikor fog bekövetkezni, egyelőre homály fedi.