Eldobod az agyad! Tervben a Gladiátor 2. része!

Azt tudjuk jól, hogy Hollywood-ban élnek-halnak a folytatásokért. Ezzel pedig talán nincs is nagy gond. Néha még az első részeket is sikerül felülmúlni. Azonban az is kétségtelen, hogy van, amit nem kell, de nem is lehet folytatni. Ilyen a Gladiátor is. Csak mondjuk nem Ridley Scott szerint.

Az ember azt hinné, hogy Ridley Scott-nál elmentek otthonról. A direktor eddig sem volt az a fajta, aki csak úgy hébe-hóba rendezett. Legújabb tervei azonban egy fiatal szervezet számára is igencsak merészek.

Nem olyan régen arról beszélt, hogy ha az Alien: Covenant sikeres lesz, akkor folytatásokat szeretne gyártani. Korábban úgy tudtuk, hogy egy új trilógiát hozna össze, ám a szóban forgó interjúban már arról beszélt, hogy hatrészes filmfolyamban gondolkozik.

Aztán pár nappal ezelőtt kiderül, hogy emellett egy túszdrámát is levezényel, All the Money in the World címen.

Az igazán sokkoló azonban az, amit az Entertainment Weekly-nek nyilatkozott, Scott ugyanis elkészítené a Gladiátor 2. részét.

Tudom hogy hozhatnám vissza az életbe Maximus-t. A stúdióval már tisztáztuk ezt, túl vagyunk a „de hát halott” kezdetű mondatokon. Van rá mód, hogy újra életre keljen. Azt mondjuk nem tudom, hogy tényleg megcsináljuk-e. Az első film 2000-ben készült, szóval Russell Crowe is megváltozott kicsit, ráadásul most éppen máson dolgozik, de megpróbálom őt visszahozni.

Infóink szerint Ridley Scott nem volt semmilyen bódítószer hatása alatt mikor ezt nyilatkozta és a végén még csak nem is nevetett, illetve április elseje is odébb van még.

Azt mondjuk ne felejtsük, hogy néhány évvel ezelőtt már felmerült, hogy folytatódna Maximus története. Akkor állítólag egy forgatókönyv is készült, ami nagyjából arról szólt volna, hogy Maximus visszatér a halálból és végigvonul a történelem fontosabb eseményein. Elég blőd, de szóltak erről kósza pletykák.

Azt nem tudni, hogy Scott most pontosan mit tervez. Viszont akármennyire is szeretjük őt és a Russell Crowe főszereplésével készült Gladiátort, azért reméljük, hogy ennek az ámokfutásnak nem ad zöld utat a stúdió.