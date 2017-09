Eldőlt! Jenkins rendezi a Wonder Woman 2-t!

Már többször is szó volt róla, de hivatalossá csak most vált: valóban Patty Jenkins rendezi meg a kritikai és kasszasiker is hozó Wonder Woman második részét.

A következő héten érkezik meg Blu-ray-en és DVD-n a Wonder Woman, ám ennél fontosabb hír is kapcsolódik a női szuperhősfilmhez. A The Hollywood Reporter szerezte meg az információt, amely már hivatalos: valóban az első részt dirigáló Patty Jenkins rendezi meg a Wonder Woman 2-t.

Jenkins persze jó alkupozícióban volt, hiszen a Wonder Woman hihetetlenül nagyot kaszált, világszerte összesen 816 millió dollárt hozott a konyhára, így magas fizetést és a teljes bevételnek szép százalékát alkudhatta ki magának. A hosszú tárgyalássorozat végén arra jutott a Warner Bros-szal, hogy rendezője, társ-forgatókönyvírója és producere lesz a várva várt filmnek. Érdekes visszagondolni arra, hogy Jenkins szinte csak beugró volt a Wonder Womannél, hiszen a kreatív fázist követően a produkcióból távozó Michelle McLaren helyét vette át.

A The Hollywood Reporter forrásai szerint valahol 7 és 9 millió dollár között kaphat a második filmét – csak összehasonlításként, az első részért 1 millió dollárhoz jutott.

Patty Jenkinst korábban az Oscar-díjas Monster és a The Killing rendezőjeként ismerhettük, most pedig máris elkezdett dolgozni a Wonder Woman 2 forgatókönyvén. Ahogyan a rendező arról korábban beszélt, a történet szerint a Gal Gadot alakította Diana eljut Amerikába, hiszen Jenkins meg van győződve arról: főhősének el kell jutni Amerikába. Az már korábban eldőlt, hogy ismét Gal Gadot játssza el a főhőst: a Wonder Woman 2 2019. december 13-án kerül a mozikba.

Patty Jenkins korábban még így nyilatkozott a Wonder Woman rendezéséről.