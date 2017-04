Elindult a Mozi-Filmek.hu társmagazinja a Filmek 24!

Milyen volna egy filmes oldal mozgóképes anyagok nélkül? Természetesen a legújabb előzetesek sem hiányoznak az oldal kínálatából. Nem csak a Magyarországra is biztosan befutó filmek trailerét mutatjuk, hanem azokat is, amelyek talán nem jutnak el kis hazánkba, ugyanakkor mégis jó volna, ha bemutatnák őket. Természetesen igyekszünk hangsúlyt helyezni a friss szinkronos előzetesekre is, de a leggyorsabban a Filmek 24-en találod meg a legújabb angol nyelvű trailereket is.

A filmek mellett tekintetünket az éppen futó és nagy népszerűségnek örvendő sorozatokra is igyekszünk kivetni. Ez talán nem is csoda, hiszen az elmúlt években a sorozatipar hatalmas változáson ment keresztül. Manapság már nem túlzás azt állítani, hogy egyes szériák jobbak és ütősebbek, mint a filmes nagytestvérek. Történetben talán eddig is a sorozatok vihették a pálmát, a hosszabb játékidő miatt sokkal jobban ki lehet bontani egy szériában a sztorit. Azonban manapság már technikai megvalósításban is odaértek a készítők. Minőségi tartalmak készülnek, sorozatok, amelyekről nem hiába zengnek ódákat a rajongók. A legütősebb sorozatokkal kapcsolatos híreket és tudnivalókat a Filmek 24 oldalán biztosan megtalálod. Külön örömként élhetjük meg azt is, hogy az elmúlt években a magyar sorozat is, mint olyan megjelent. Itthon is igényes és minőségi tartalmak kerülnek a csatornákra. Elég csak a Válótársakra vagy a Mi kis falunkra gondolnunk, de az HBO hazai gyártásban készülő szériája is igen szép sikereket értek el. A filmek mellett úgy gondoljuk, hogy így mindenképpen érdemes és kell a sorozatokkal foglalkozni.

Ezenkívül igyekszünk figyelmet fordítani a sztárhírekre is. A színészekkel kapcsolatos friss hírekért nem szükséges feltúrni az egész internetet. A Filmek 24-en ezeket az információkat is igyekszünk csokorba gyűjtve tálalni.