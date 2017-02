Elkészül a Jay és Néma Bob reboot?

Kevin Smith az elmúlt években talán nem alkotott igazán nagyot és leginkább az évekkel ezelőtt készített őrültségeinek hírnevéből élt meg. Most pedig úgy néz ki visszatérne a gyökerekhez – akár több értelemben is mondhatjuk ezt – ugyanis elkészítené a Jay és Néma Bob reboot-ját.

Kevin Smith-re nem mondhatjuk, hogy végig pihente volna az elmúlt éveket. Viszont talán a Két kopper, a Veszett világ, az Agyar és a Yoga Hosiers sem volt osztatlan siker. Emellett mondjuk a CW-nél is ügyködött a DC-s sorozatokon, ami azért kicsivel jobban sült el.

Smith azonban most úgy döntött, hogy visszatérne a kezdetekhez és készítene egy újabb Jay és Néma Bob filmet. Na végre egy jó ötlet!

Mondjuk Smith néhány éve azt is tervezte, hogy tető alá hozza a Shop-stop 3. részét. Ez viszont dugába dőlt, miután a jogokat nem kapta meg. A Jay és Néma Bob esetében viszont annyival jobb a helyzet, hogy a jogok nála vannak. Sőt úgy tudni, hogy a Miramax is bevállalná a projektet.

Smith a közösségi oldalán azt is elárulta, hogy már elkészült a forgatókönyvvel is. Úgy fogalmazott, hogy ő maga is végignevette az elmúlt hónapot, miközben a Jay és Néma Bob forgatókönyvét írta. Idióta karaktereit ismét visszahozza, sőt remek cameókat is ígér.

A sztoriról annyit árult el, hogy a Hollywood-ban uralkodó reboot és remake áradatnak szeretne fityiszt mutatni. Vélhetően egy eléggé bevállalós és nem teljesen normális szatírára kell számítanunk, amelyben semmi nem lesz szent. Címszereplőink ez alkalommal a filmgyártás fellegvárába utaznak, hogy rögvest leállítsák a Bluntman & Chronic Movie legújabb reboot-ját. Több más ok mellett azért is, mert már az eredetit is rühellték.

Az elképzelés egyelőre jól hangzik, ha pedig a régi, ütős Kevin Smith filmek hangulatát is tudja hozni a végeredmény, akkor okunk sem lehet majd a panaszra.