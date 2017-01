Elstartolt a Fekete Párduc mozifilm forgatása

Az elmúlt napokban megkezdték a Fekete Párduc mozifilm forgatását, természetesen sok más Marvel filmhez hasonlóan Atlantában. Néhány fotó is érkezett, amelyen jól látszik, hogy visszatérő arcoknak is örülhetünk majd a 2018-ban érkező produkcióban.

Megkezdődött az első 2018-as Marvel produkció forgatása. Fekete Párduc önálló filmje 2018. február 16-án landolhat majd az amerikai mozikban.

A stáb nem meglepő módon Atlantában kezdett dolgozni, Ryan Coogler vezényszavait figyelve. A munkálatok megkezdéséről pedig fotós bizonyítékok is érkeztek. A képeken több színész is feltűnik, sőt kiderült az is, hogy Martin Freeman is visszatér a fedélzetre.

A színészt már láthattuk az Amerika kapitány: Polgárháborúban is, de úgy tűnik pár lapot a Fekete Párduc filmben is osztanak számára. Freeman Everett K. Ross szerepében tűnt fel. A hírek úgy szólnak, hogy a stáb egy ENSZ-találkozós jelenet forgatásával kezdte meg a munkát. Így pedig talán érthető, hogy Freeman-re miért is volt szükség. Talán ettől függetlenül más jelenetekben is találkozhatunk majd vele.

A főszerepben természetesen Chadwick Boseman tűnik fel, aki Freeman-hez hasonlóan szintén a Polgárháborúban mutatkozhatott be.

A Fekete Párduc stáblistája amúgy is meglehetősen erős. Szerepet kap például a filmben Michael B. Jordan, aki a főgonoszt, Killmonger-t alakíthatja. Az ő egyik ügynökét fogja alakítani Lupita Nyong’o, akiről szintén érkezett fotó. A hírek szerint Forest Whitaker-t is sikerül a fedélzetre csábítani, ő egy idősebb államférfit alakíthat majd.

Mellettük még Daniel Kaluuya, Florence Kasumba, Winston Duke, Angela Bassett, Sterling K. Brown és Danai Gurira is szerepet kap a jövő év elején érkező moziban.

A Fekete Párduc forgatókönyvét Joe Robert Cole írta.

A hírek szerint amúgy Chadwick Boseman-nek nem sok ideje lesz pihenni, hiszen a Fekete Párduc mozifilmmel párhuzamosan a Végtelen háború forgatásai is megkezdődnek az elkövetkezendő napokban, szintén Atlantában.