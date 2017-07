Emily Blunt a legendás Mary Poppins szerepében

Ki ne ismerné a csodálatos Mary Poppins történetét, melyet Pamela Lyndon Travers klasszikusa alapján 1964-ben meg is filmesítettek?

2018-ban ismét visszatér a Disney által az esernyős hölgy, akit Julie Andrews után Emily Blunt testesít meg. Habár még csak a produkció próbái zajlanak, a Walt Disney Pictures máris megjelentette a Mary Poppins Returns (Mary Poppin Visszatér) mozgóplakátját.

Az emíltett mozgóképen Emily Bluntot láthatjuk, a dadus ikonikus kék ballonkabátjában, híres piros kesztyűjével és esernyőjével a kezében. Egy kattintással itt Ti is megtekinthetitek az élőposztert :

Emily Blunt is Mary Poppins in the upcoming sequel, #MaryPoppinsReturns. The brand new film opens in theatres December 2018. #D23Expo pic.twitter.com/egxozrpRbr

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) July 15, 2017