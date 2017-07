Érdekes és izgalmas tartalmakat kaptunk a Marveltől

Messze van még 2018 májusa, de hogy enyhítse a Marvel a várakozás „fájdalmait”, szép lassacskán egyre több információt csepegtet a rajongóknak a következő Bosszúállók és Thor: Ragnarök részről. A stúdió legutóbb megjelentetett egy menő, három részes plakátot, amit ha összeteszünk, a Végtelen háború összes eddig megerősített szereplőjét láthatjuk rajta. Azonban feltűnhet valami két karaktert illetően: Steve Rogers (Amerika kapitány) karaktere Nomádként, A Fekete özvegy pedig szőke hajjal pózol a képen.

