Érdekességek, amit eddig nem tudtál a Paddington 2-ről

Az elbűvölően cuki mackó, Paddington idén visszatér a mozikba, hogy mindenki szívét megmelengesse újból az ünnepek előtt.

Múlthéten számoltunk be nektek arról, hogy ezt az ártatlan macit is elérte a Weinstein-botrány. Azonban mentik a menthetőt, így a Paddington 2. sikeresen partot ér majd Amerikában, hála a Warner Bros.-nak, aki átveszi a produkciót a The Weinstein Companytól.

Nézzünk pár érdekességet e csöppségről:

-A második rész munkálatai 2016-ban kezdődtek, éppen Paddington eredeti történetének hatvanadik évfordulóján, ugyanis az író, Michael Bond 1956-ban kezdett el dolgozni a karakteren. Rá két évre, 1958-ban már meg is született a komplett mű.

-Hogy még ünnepélyesebb legyen a folytatás megszületésének körülménye, az írónak 90. születésnapján árulták el a jó hírt, miszerint úton a következő Paddington-kaland.

-Sajnos Michael Bond már nem érhette meg a premiert, ugyanis hat hónappal a bemutató előtt, 91 éves korában elhunyt.

– A szerző utolsó kötete a maci főszereplésével idén áprilisban jelent meg.

-A munkálatok egy pontján Nicole Kidman nagy érdeklődést mutatott az egyik szerepe iránt, azonban ez a kezdeti lelkesedés alább hagyott, s végül a színésznő nem kapott lehetőséget.

– Paul King, a Paddington 2. rendezőjének öröme viszont nem múlt el ilyen könnyen. Olyannyira boldog lett a második rész híreinek hallatán, hogy azonnal dobta Az igazi csoda című filmet, hogy a Paddington 2 forgatásait irányíthassa.

-Nagy esély van rá, hogy a könyvek után a filmekből is trilógia legyen, ugyanis már tervezik a harmadik Paddington-mozifilm készítését.

Kalandos életútja van a szinte már aggastyán medvének, azonban a vásznon egy fiatalos cukorfalat köszön vissza ránk november 30-tól.

