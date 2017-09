Eredetileg másnak szánták Krajcáros bohóc szerepét

Beköszöntött a szeptember, amit a Stephen King-rajongók minden bizonnyal már nagyon vártak. Jövőhét csütörtökön végre mozikba kerül a világhírű író AZ című regényének filmadaptációja. Nem csak a fanok lehetnek izgatottak a horror-thrillert illetően, hanem a készítők is, hiszen szép esélyekkel indul a 2017-es év egyik legsikeresebb produkciója címért a vérfagyasztó alkotás.

Lehet, hogy sokaknak meglepetés, de évekkel ezelőtt, a munkálatok kezdetekor nem a jelenlegi direktor, Andy Muschetti foglalta el a rendezői széket, hanem a Törvény nevében (True Detective) sorozat producere, Cary Fukunaga. Nem sokáig tudhatta magának a projektet, 2015-ben kreatív nézetkülönbségek miatt elhagyta az AZ „fedélzetét”.

Nem sokkal búcsúja előtt még kiválasztotta a félelmetes Krajcáros szerepére a 24 éves brit színészt, Will Poultert, akit leginkább Az útvesztőből, illetve a Családi üzelmekből ismerhetünk. Fukunaga távozásával az ifjú jövője is bizonytalanná vált a filmben, és végül – amint azt tudjuk- a svéd származású Bill Skarsgard kapta a feladatot, hogy megtestesítse a bohócot.

Máig tisztázatlan, miért lépett ki Poulter. Talán csak azért, hogy szolidarítson Fukunagával, vagy, mert az új irány, amibe az AZ története elindult, nem tetszett neki? Muschetti elmondása szerint kérte Will-t, hogy maradjon, de a fiatal ekkor már elvesztette egykori lelkesedését. A Deadline-nak adott interjújában a rendező így nyilatkozott az ügyről:

„Érdeklődve vártam a kilátásban lévő közös munkát Will-el. Mindig is úgy gondoltam, hogy kiváló lenne Krajcáros szerepére. Beszéltem is vele az ötletről, hogy én szívesen folytatnám vele a munkát Fukunaga távozásának ellenére. Will-en nyilvánvalóan látszott, hogy szép lassan ki fog hátrálni, nem fogja eljátszani az ijesztő karaktert. Ez egy olyan személyes döntés volt, amit tiszteletben kellett tartanom, és én lelkes maradtam továbbra is, így egyhamar megtaláltam a saját Krajcárosomat.”