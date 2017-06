Érik Judie Dench Oscar-díja?

Már látható a trailere a Nagy-Britanniában szeptember 15-én, idehaza majd’ egy héttel később, szeptember 21-én a mozikba kerülő a Viktória királynő és Abdul című filmnek.

A történet szerint Judi Dench – akinek számos híres alakítása közül talán a James Bond-filmek M ügynökére emlékezhetünk a leginkább – ezúttal az idős Viktória királynő szerepébe bújik, aki Indiában keres nyugalmat, és összebarátkozik egy helyi szolgálóval. Megkapó a trailer, egyszerre humoros és szomorú, közben mélyen emberi. Dench éppen húsz éve már eljátszotta már Viktória királynőt, akkor gyűjtötte be eddigi hét Oscar-jelölése közül az elsőt, most pedig minden bizonnyal nyolcadszor is felterjesztik a díjra.

Abdult Ali Fazal játssza, akit a Halálos Iramban 7-ből ismerhetünk, a filmet pedig Stephen Frears rendezte.

Még egyszer tehát: a Viktória királynő és Abdul szeptember 22-én érkezik meg hazánkba.

