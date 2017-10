Erre buktak az amerikaiak

Premierhétvégéjén a Boo 2! A Madea Halloween végzett az észak-amerikai mozik bevételeit összesítő listán, míg a második a katasztrófafilm Űrvihar lett.

Szokásunknak megfelelően, ha hétfő, akkor összesítjük, hogy a bevételi adatokat nézve melyek voltak a legnépszerűbb filmek a tengerentúlon, a hétvégén. Ezek alapján a Boo 2! A Madea Halloween szerény, 21,7 millió dolláros bevétellel végzett az élen az Egyesült Államokban. Nagy tarolásról nem beszélhetünk, hiszen a nem sokkal több, mint 20 millió dolláros bevétel nem számít nagy durranásnak, ugyanakkor a film maga csak 25 millió dollárból készült, így az alkotóknak nem kell negatív mérlegtől tartaniuk. Legfeljebb az lehet elgondolkodtató, hogy egy évvel ezelőtt az első rész 28,5 millió dollárért vonzott nézőket a moziba.

A második helyen egy katasztrófafilm, az Űrvihar végzett, 13,3 millió dollárt keresett a film. No, az Űrviharnál már sokkal neccesebb a mérleg, mert 120 millió dollárból készült el, így nagy szüksége van arra, hogy ha már odahaza nem fut nagyot, legalább a nemzetközi piacokon kíváncsiak legyenek rá a nézők. Egyelőre mindent figyelembe véve 63 millió gyűjtött, így összejöhet a nullszaldó a Gerard Butler, Jim Surgess vagy Ed Harris fémjelezte filmnek.

A múlt hétvégi siker után ezúttal 9,4 millió dollárral a harmadik helyen zárt a Boldog Halálnapot!, s összességében, minden piacot beleszámolva már 50 milliónál is többet kaszált, miközben 5 millióba sem került az elkészítése. Ötödiknek futott be a Szárnyas fejvadász 2049 (7,2 millió), míg bár az Only the Brave remek kritikákat kapott, első hétvégéjén csak 6 millió dollárért váltottak rá jegyet a nézők, így Joseph Kosinski filmje nézettségének még van hova fejlődnie.

A hatodik helyezett a Jackie Chan és Pierce Brosnan főszereplésével készült a The Foreigner lett, az 5,5 milliós bevétel önmagában nem fogja visszahozni a 35 milliós gyártási költséget, de az alkotók örömére Kínából özönlenek a zöldhasúak. A hetedikként az Az zárt (3,5 millió), s összességében csak Észak-Amerikában 330 millióért nézték meg a filmet. Nyolcadik a Hóember (3,4 millió), kilencedik pedig a Kingsman: Az aranykör (3 millió) lett.