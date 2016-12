Ezért bukott a Suicide Squad – Öngyilkos osztag mozifilm!

A The Hollywood Reporter a napokban egy érdekes cikket tett közzé, amelyben az Öngyilkos osztag bukásnak tűnő szereplését boncolgatták. Állítólag a mozi elkészítése sem volt teljesen felhőtlen.

Az Öngyilkos osztagról sajnos elmondhatjuk, hogy nem pontosan úgy sikerült, ahogy azt szerettük volna. Persze sokkal rosszabb mozifilmet is látott már a világtörténelem, ugyanakkor a DC gonoszait felvonultató szuperprodukció mégsem annyira szuper.

Sokan úgy ítéltek meg a végeredményt, hogy meglehetősen összekutyultnak tűnik. A The Hollywood Reporter pedig azt is tudja, hogy ez miért van így.

A gond állítólag már ott elkezdődött, hogy a készítőknek szupergyors üzemmódba kellett kapcsolniuk és eléggé kapkodva készült el a forgatókönyv. David Ayernek hat hete volt arra, hogy a forgatások megkezdése előtt véglegesítse a forgatókönyvet. Ez nem sok idő, viszont a stúdió különféle merchandise jogok miatt nem engedhette meg magának a késést. Ayer egyébként nem rossz rendező, viszont mégis ez volt az első blockbuster mozija. A THR szerint a Warnern kicsit bajban is vannak, mert a filmek elkészítéséhez igazán nagy rendezőket nem engedhetnek meg maguknak, mert sokba kerülnek. Bár itt hozzátehetjük, hogy a Marvel sem mindig a nagy nevekkel dolgozik együtt, sőt vannak kifejezetten olyan direktorok, akiknek a Marvel-film hozta meg az igazi világsikert. Ez tehát nem lehet kifogás.

Viszont az annál inkább, hogy David Ayer alapvetően egy kicsit komorabb, persze azért a fekete humort sem nélkülöző filmet álmodott a vászonra. A forgatások és munkálatok ennek mentén zajlottak. Ám aztán bemutatták a Batman Superman ellen: Az igazság hajnalát, ami nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A rajongók túl sötét tónusúnak és komornak tartották a Warnernél pedig megijedtek, hogy az Öngyilkos osztag is hasonlóan jár.

Ezért neki ugrottak újra a projektnek és egy rakás jelenetet újra forgattak, kiegészítettek, hogy viccesebb legyen a végeredmény. Sőt készítettek egy új előzetest is a Trailer Park segítségével, ami a humoros részeket igyekezett kiemelni. Ayer eredeti terv viszont nem ez volt.

Ezért is érezhetjük azt, mintha az Öngyilkos osztag két külön film lenne, ami nem is igazán akar összepasszolni, annak ellenére sem, hogy egyazon karakterek vonultatja fel. Nagyon kár, a DC-nek pedig össze kell kapnia a filmes univerzumot. Egyelőre a Wonder Woman előzetes igazán ütősnek tűnik, de ezek után kicsit bizonytalanok vagyunk. Hasonlót gondoltuk néhány hónapja az Öngyilkos osztag kapcsán is.

Az Öngyilkos osztag nyitó hétvégéje annyira nem sikerült rosszul, viszont a sorsdöntő a bevételek szempontjából az elkövetkezendő néhány hét lehet, hiszen ekkor dől el, hogy nyereséges lesz-e a projekt. Ehhez 750-800 millió dolláros bevételt kellene produkálnia. Nem lesz egyszerű, pláne, hogy a hírek szerint Kínában nem is engedik bemutatni a filmet.