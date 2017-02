Ezért nincs ott Lando Calrissian az új Star Wars filmekben

A Star Wars: Az ébredő Erőben rengeteg visszatérő szereplőnk akadt. Egy valaki azonban abszolút kimaradt a filmből: Lando Calrissian. Azonban könnyen lehet, hogy ennek igazán jó oka volt.

A rajongók meglehetősen sokat találgatták az elmúlt időszakban, hogy Lando Calrissian vajon miért maradt ki az új Star Wars filmből. Az ébredő Erőben ugyanis szinte minden jól ismert és fontos karakter visszatért, kivéve Landot. Szerencsére nem is arról van szó, hogy Billy Dee Williams nem tudta volna vállalni a szerepet.

Állítólag a történet szempontjából ennél sokkal sötétebb és durvább dolog lapul a háttérben. Február 21-én ugyanis újabb Star Wars regény érkezik, amely megadhatja a választ a kérdésre: Miért hiányzott Lando Az ébredő Erőből?

A könyvből ugyanis már lehet találni részleteket a világhálón, így például egy jelenetet, amelyben Lando és Lobot beszélgetnek arról, hogy milyen ajándékkal is készüljenek Han és Leia esküvőjére. Lando-t azton jobban foglalkoztatja, hogy mit vegyen a kis Ben Solo-nak!

Rendben, rendben. Milyen ajándékot lehet adni egy gyereknek? Vehetnénk neki egy aranyos kis köpenyt és egy bajszot, hogy úgy nézzen ki, mint Lando bácsi? – hangzik el egy mondat Lando szájából.

A spekulációk szerint ugyanis meglehet, hogy Lando volt az, aki akaratán kívül a sötét oldalra terelte Ben-t és Kylo Ren-né változtatta.

Az internetezők ugyanis úgy tippelnek, hogy meglehet a szóban forgó ajándék, a köpeny először nem is tetszett a kis Ben-nek. Azonban Lando bácsi megnyugtatta, hogy a nagyapjának is ilyen volt. Ráadásul ezt követően sztorikat is mesélt Vader-ről, amellyel elindult a lavina és Kylo Ren a sötét oldalra állt.

Utóbbi sorok már valóban csak tippek és elképzelések, de megtörténhet, hogy valóban erről van szó. Ennek tudatában pedig teljesen érthető volna, hogy Az ébredő Erőben miért nem volt ott Lando és miért nem tettek róla még csak említést sem.

Az kérdés, hogy a folytatásokban találkozhatunk-e a karakterrel. A Disney ez ügyben nem adott még semmi hivatalos információt. A fiatal Lando azonban biztosan ott lesz a készülő Han Solo spin-off-ban. Ott Donald Glover alakíthatja a karaktert.