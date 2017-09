Faldöngető koncertfilm érkezik a magyar mozikba!

Az Anna and the Barbies idén bebizonyítja, hogy bizony egy magyar banda is tud látványos, egetrengető bulit csinálni, és ezt a banzájt elhozzák a mozitermekbe is az Álmatlan című filmükkel most szeptember 28-tól.

Már tizenhárom éve annak, hogy Pásztor Anna, és testvére, Pásztor Sámuel megalapította hazánk egyik legismertebb és legsikeresebb alternatív rock együttesét, az Anna and the Barbies-t, most pedig eljött az idő, hogy nem csak a koncert,- hanem a mozitermeket is meghódítsák. Kezdjük a történet legelején, hogy hogyan is indultak el Annáék az ismertség felé.

Karrierjük hajnalán hatalmas mérföldkőnek számított első Moulin Rouge-os fellépésük, amivel belépőt nyertek a pesti klubélet sűrűjébe. Rengeteg sztárvendég kísérte műsorukat, és a látványos előadásnak hamar meglett az eredménye: Felfigyelt rájuk egy angol menedzser. Neki köszönhetően 2005-ben megjelenhetett debütáló angol nyelvű nagylemezük Passionfruit címmel, majd folytatva a szépen megkezdett utat, magyar kiadót kerestek anyanyelvű CD-jük elkészítéséhez.

Már 2008-at írtunk, mikor elkészült életük második videóklipje, amely az Álmatlan című dalukhoz született. Ez az a bizonyos költemény, amelytől örökölte úttörő dokumentumfilmjük a nevét. És hogy miért nevezhetjük ezt a filmet stílusteremtőnek?

Nos, hazánkban még nem igen van hagyománya az ilyesfajta alkotásoknak. A direktorok rendhagyó helyszínen, a Fővárosi Nagycirkuszban vették fel az egész őrületet. Itt tartotta ugyanis a banda Utópia című lemezük bemutatóját, amely az azonos nevű tavalyi turnéjuk része volt. Maradandó élményben lehetett részük az ott megjelenteknek, és most mi is átélhetjük ezt a vászon előtt. 16 kamerával vették fel a 360 fokos térben megrendezett, extra látványos előadást, továbbá a koncert különleges díszletekkel és cirkuszi artistákkal is meg volt fűszerezve.

“…azt kell mondanom, hogy elképesztően jó lett ez a film.”

– nyilatkozta az énekesnő

A 78 percben legismertebb slágereik zenei aláfestésével láthatjuk a tagokat olyan oldalukról, mint még soha. Ezáltal az egész „Anna and the Barbies” jelenség érthetővé válik számunkra. Tekintsétek meg az ízelítőt :