Felfrissül a Terminátor

Régi karakterek és a főszereplő Arnold Schwarzenegger korának felhasználása is hozhatja meg, hogy a 2019-re várt Terminátor-filmmel életet lehetnek a halódó franchise-ba.

Kevesebb mint két évet kell várni addig, hogy új Terminátor-filmet lássunk a moziban: a premiert 2019 júliusára időzítik. Sosem lehet elég korán elkezdeni a kedvcsinálást hozzá, ha pedig az ikonikus főszereplő, Arnold Schwarzenegger szólal meg, az külön súllyal bír. Az egykori testépítő, Kalifornia korábbi kormányzója a Business Insidernek beszélt arról, hogy a rendező Tim Miller, illetve a kreatív vezető és producer James Cameron hogyan tervez életet lehetni a haldokló franchise-ba.

„Szerintem Cameron és Miller olyan koncepcióval állt elő, amellyel folytathatják a T-800-as történetét, ám mégis teljesen új filmet készíthetnek. Gyakorlatilag amit most csinálnak, az alapvetően az, hogy néhány korábbi alapkaraktert hoznak vissza, mint Linda Hamiltonét vagy az enyémet, és elengednek minden mást. Eltávolítják az idővonal és a többi karakter meghatározta szabályoktól.”

A rendező már korábban beszélt arról, hogy Schwarzenegger öregedése hogyan fog megmutatkozni az új filmben.

„Még a Genisysben is inkább a Terminátor egy öreg verziója volt. Szerintem meg kell ragadnunk a korát, és ez lesz új és friss a rajongóknak.”

Az már korábban ismerhető volt, hogy visszatér Linda Hamilton. A színésznő és Schwarzenegger együtt szerepelt az első, 1984-es részben, majd az 1991-esben is. Tim Miller és James Cameron azt reméli, hogy a 2019-ben megjelenő film a korábbiak után új trilógiát indít el. A forgatókönyvet David Goyer, Charles Eglee és Josh Friedman (ő írja az Avatart) jegyzi. Cameron egyébként korábban arról is beszélt, hogy 18 év körüli nőt keresnek, aki az egész új történet középpontja lehet.

Azért is kellett ennyi időt várni a Terminator újjáéledéséhez, mert Cameron régebben 1 dollárért eladta a jogokat Gale Anne Hurdnek, s a megegyezés lehetővé tette a Terminator folytatását, sőt Schwarzenegger szereplését is, 2019-ben azonban visszakerülnek Cameronhoz a jogok. A Cameron-féle első két film nagyon sikeres volt, s bár anyagilag az őket követő három is, színvonalban már mást hozott, mint az eredetiek.