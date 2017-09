Fényképáradat Az útvesztő befejező részéből

Egy hosszú és nehézkes időszakot követően végre jó hírekkel szolgálhatunk Az útvesztő trilógia befejező részéről, a Halálkúráról. Mi több, egy rakás kép is érkezett a hivatalos szinopszis mellett.

Tegnap került nyilvánosságra a hír, miszerint a 20th Century Fox végül 2018. január 26-ot jelölte meg premierdátumnak, így szinte napra pontosan már „csak” négy hónapot kell tűkön ülni a történet rajongóinak, hogy láthassák az utolsó harcot. Addig is tekintsétek meg Az útvesztő Twitter oldala, és az MTV által posztolt fényképeket a filmből.

The mighty Gladers are back in action! Here's another exclusive still from Maze Runner: The #DeathCure. pic.twitter.com/DGpRJKtmyy — The Death Cure (@MazeRunnerNY) September 21, 2017

MTV's exclusive first look stills for Maze Runner: The #DeathCure! pic.twitter.com/Zayxw07ERT — The Death Cure (@MazeRunnerNY) September 21, 2017

A képek segítségével először nyerhetünk bepillantást a kész alkotásba, és a szereplőket akció közben is láthatjuk rajtuk. Természetesen köztük van Az útvesztő sci-fik sztárja, Dylan O’Brien, aki tavaly márciusban súlyosan megsérült egy motoros jelenetnél a forgatáson. A baleset következtében O’Brien agyrázkódást kapott, és számos további zúzódás érte testét és az arcát egyaránt. A történtek következtében a Fox úgy döntött, hogy nem erőlteti a gyengélkedő színész szereplését, inkább szüneteltetik a felvételeket, így a premier is közel egy évet csúszott.

A harmadik sztori igazi látványos, és izgalmakkal teli finálénak ígérkezik a leírás alapján. Thomas a sikeresen megmenekült Tisztársaiból (Gladers) álló csapatát eddigi legnagyobb és legveszélyesebb küldetésük felé vezeti. Ahhoz, hogy megmenthessék barátaikat, be kell törniük a legendás Utolsó városba, amely a próbákért felelős kutatócsoport (WICKED-Veszett) által ellenőrzött labirintus. Ez az útvesztő könnyen lehet, hogy a leghalálosabb ellenséggé alakul át az út során. Akik túlélik választ kapnak kérdéseikre, amik a megpróbáltatások elejétől kezdve foglalkoztatják őket.

Every Maze Has An End. Maze Runner: The #DeathCure in theaters January 26, 2018. pic.twitter.com/HYl5Lnn6Kc — The Death Cure (@MazeRunnerNY) September 21, 2017

Az eddigi Az útvesztő filmekből sokat profitáltak a készítők, pontosabban fogalmazva 660 millió dollárt vittek haza az ezt megelőző epizódók nekik. Az illetékesek most azt ígérték, hamarosan megérkezik az előzetes is, azonban erről pontosabb információkat nem közöltek.