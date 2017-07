Filmek, amiket kötelező megnézned júliusban!

Habár június végétől a nappalok egyre rövidebbek, ez nem igaz a Hollywoodból érkező remek filmek listájára. Az emberek többsége ekkor megy vakációzni, de ne búsuljon az, aki itthon marad, a mozi júliusban is nyitott kapukkal várja a filmrajongókat minden nap, és a kínálat miatt sem panaszkodhatunk. Lássuk először, hogy június utolsó hetéből még melyik az a két film, amit érdemes pótolni, ha esetleg kimaradtak volna:

Gru 3 (hazai bemutató: június 29.)

Az Illumination és Universal stúdió apró sárga lényei újra visszatérnek – a már jófiú Gru (Steve Carell) oldalán-, hogy szórakoztassák nem csak a gyerek,- hanem a felnőtt nézőket is. Főhősünk élete igen csak felbolydul, miután feleségével, Lucyval (Kristen Wiig) együtt kirúgják őket a bűnüldöző szervezetből. A történet egy újabb csavarral folytatódik: Felbukkan Gru sosem látott ikertestvére, Dru, aki arra bíztatja fivérét, hogy térjen vissza a családi hagyományhoz, legyen rosszfiú, akárcsak elődeik.

Gru így újabb lehetőséget kap arra, hogy elkapja veszedelmes ellenségét, a nyolcvanas évek őrületében ragadt ex-szupersztárt, Balthazar Bratt-et, aki ördögi tervének végrehajtásához ellopott egy hatalmas gyémántot.

A kalandban Grucyék és Dru segítségére lesznek természetesen a minionok, és a három lánytesó Agnes, Edit és Margo is.

Nyomd, bébi, nyomd (hazai bemutató: június 29.)

A száguldás és régi slágerek szerelmeseinek erősen ajánljuk Edgar Wright legújabb akció-vígjátékát, melyben a babaarcú Bébi (Ansel Elgort) korántsem mindennapi életét követhetjük nyomon. A kiváló fiatal sofőr bűnözőket furikáz bevetéseik alatt, hogy ezzel törlesszen a Doki névre hallgató fővezérnek.

Egy gyermekkori baleset miatt a suhancnak állandóan zenét kell hallgatnia, hogy elnyomja fülében a zajt, mely akció közben is segítségére szolgál: felpörgeti, és szinte az autóval táncolva lép meg a rendőrök elől.

Egy szép napon megpillantja a gyönyörű Deborat, aki fényt hoz eddig nem túl boldog, szürke életébe, és csak egy dologra tud gondolni: Elmenekülni szerelmével nyugatra, és soha többé visszanézni, azonban még egy balhét le kell nyomnia a srácnak a gengszter bandával, amely akár szerettei életébe is kerülhet.

Baywatch (hazai bemutató: július 13.)

Ezzel az igazi hőségtől és szexi testektől túlfűtött nyári filmmel már átevezünk a júliusi premierek vizére, egyenesen Florida tengerpartjaihoz, hogy újra felidézzük az 1989-es sorozat hangulatát. A profi életmentők, élükön Mitch Buchanonnal (Dwayne Johnson) nem jönnek ki jól az újonc Matt-el (Zac Effron), de egy bűntény arra kényszeríti őket, hogy összefogjanak és közösen oldják meg a rejtélyt, hiszen az öböl jövője forog kockán.

A falatnyi bikinik és dagadó izmok valószínűleg sokakat csábítanak majd a vászon elé, de nem csak a „csomagolás” miatt érdemes megnézni a filmet, izgalmakból és poénokból sem lesz hiány Seth Gordon legújabb filmjében.

Pókember: Hazatérés (hazai bemutató: július 6.)

A közkedvelt szuperhős újra köztünk van Marvel színekben! Peter Parker szerepében Tobey Maguire és Andrew Garfield után az ifjú Tom Hollandot csodálhatjuk meg. Ő alakítja a nappal népszerűtlen Petert, aki este a nagymenő gonosztevő-üldöző Spidermanként védelmezi a várost. Eddig senkinek sem sikerült keresztülhúzni a számításait, azonban most emberére akadt, segítségre lesz szüksége, hogy túljárhasson ellenfele eszén. Ekkor jön képbe Tony Stark, a Vasember (Robert Downey Jr.), aki megpróbálja a tini útját egyengetni, hogy igazi bosszúállóvá cseperedhessen.

A film megidézi a harminc évvel ezelőtti tinédzser sorozat báját a mai világgal és trendekkel keverve, mely igazán szerethetővé teszi a folytatást, az újdonsült főszereplővel együtt.

Dunkirk (hazai bemutató: július 20.)

A Christopher Nolan filmeket épp olyan nagy várakozás előzi meg, mint a pirosbetűs ünnepeket. Habár a szereplőlistán nagyrészt fiatal, kevésbé ismert művészek neveit találjuk, a névsort olvasva nem csak a direktor nevén, hanem Hans Zimmeren is megakad a szemünk.

Ezúttal a II. Világháború egy kevésbé ismert színterére kalauzol el minket a rendező, hogy újra játssza 1940 májusának egyik harcát.

Akárcsak a valóságban, a nagy sikereket arató német hadsereg Dunkerque közelében a tengerhez szorítja a brit és francia katonákat, akik csapdába esnek a nagyjából 5 kilóméteres területen. Innen kell kiszabadulnia annak a 400 ezer embernek, akik között ott van Tommy (Fionn Whitehead), a főszereplő is. Az angol flottának nagy veszteségek árán, de mégis sikerül véghez vinni a lehetetlent. Készítsétek be a popcornt, szükségetek lesz rá!

Valerian és az ezer bolygó városa (hazai bemutató: július 20.)

A Földről egy másik galaxis metropoliszába, Alphába ugrunk Luc Besson látványos akció sci-fijében, melyet a stílusteremtő francia képregény alapján készített el.

Itt kapja legújabb megbízását Valerian (Dane Dehaan) és Laureline (Cara Delevingne) ügynök. Rajtuk múlik a sokszínű város jövője, ahol több ezer faj élt együtt békességben. Eddig, ugyanis most egy ismeretlen erő veszéllyel fenyegeti a virágzó társadalom és lakóhely jövőjét.

Hogy még élvezetesebb legyen, a különleges páros lélegzetelállító kalandjait 3D-ben is élvezhetjük majd.

Atomszőke (hazai bemutató: július 27.)

Charlize Theron teljesen kivetkőzik magából a nagyrészt Budapesten forgatott Atomszőke című akció-thrillerben. A John Wick és Deadpool 2 rendezője ismét maradandót alkotott, nagy eséllyel a mi állunk sem marad a helyén, látva az MI6 ügynököt játszó színésznő mozdulatait, aki kollégája rejtélyes meggyilkolásának próbál utána járni a hidegháborús Berlinben, míg ő maga is a gyilkosok elsőszámú célpontjává válik.

Az extrákat, -amelyektől tátva marad a szánk- nem a sztoriban kell keresnünk, hanem a látványban: Egy verekedős jelenet egy egész utcát bejár vágás nélkül, és a lassításokkal is előszeretettel játszottak a készítők.

A majmok bolygója 3: Háború (hazai bemutató: július 13.)

A trilógia a végéhez közeledik, így még izgatottabbak vagyunk, hogy vajon a következő, befejező részben hogyan zárják le a történetet. Az ártalmatlan kísérletek rossz irányt vettek, és az intelligens majmok felülkerekedtek az embereken, akiknek ehhez lesz egy-két szavuk. Ahogyan a címből is láthatjuk, háborúra készül a két sereg, és csak az egyikük győzhet. Az embereket Ezredes (Woody Harrelson) irányítja, míg a bosszúra szomjas emberszabásúakat Ceasar.

A meglepően sikeres első két rész rendezőjére, Matt Reevesre bízták ismét, hogy megfilmesítse a forgatókönyvet. Nekünk a harchoz nem kell készülnünk mással, csakis egy óriás popcornnal és üdítővel.

Mi lenne jobb az izgalmasabbnál – izgalmasabb filmeknél? Hát persze, hogy a sorban állás nélküli jegyvásárlás. Ne feledjétek, mozijegyeiteket a nap bármely szakában, egyszerűen és kényelmesen megvásárolhatjátok a Simple alkalmazáson keresztül!