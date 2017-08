Filmek, amiket kár lenne kihagyni szeptemberben

Habár a nyár az utolsókat rúgja, semmi ok búslakodni: A mozik ősszel is nyitott ajtókkal és mámorító pattogatott kukorica-illattal várnak minden film-imádót. A következő sorokban egy kis ízelítőt olvashattok arról az öt alkotásról, amik szeptemberben kerülnek először vetítésre hazánkban, és kár lenne kihagyni őket. Kezdjük is a sort Stephen King egyik regényének adaptációjával:

AZ (Premierdátum: 2017. szeptember 7.)

27 év után a klasszikus újjá születik. Rég nem volt része filmnek olyan izgalommal teli várakozásban, mint az AZ-nak. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy az első előzetes nézettsége rekordokat döntött, és a készítők már a folytatáson törik a fejüket. Ebben a történetben,-akárcsak a könyvben- Derry városába látogatunk, ahol sorra tűnnek el a kisgyerekek, és csak megcsonkított testrészek maradnak utánuk. A kisváros kezdetben rettegésben él, és gyászol, de az idő minden sebet begyógyít szép lassan, míg nem a rejtélyes elkövető újra feltűnik egy bohóc személyében, és ismét áldozatokat szed. A lezáratlan ügyet hét barát próbálja megoldani, miközben ők is Krajcáros halállistájára kerülnek.

Csábítás (Premierdátum: 2017. szeptember 7.)

Az AZ-zal egy időben debütál az Oscar-díjas Sofia Coppola által rendezett dráma, amely visszarepít minket egészen az 1860-as évek Amerikájába. A polgárháború idején egy, a világtól elzárt konföderációs bentlakásos leányiskolában járunk. A nők az épülettől nem messze találnak egy sebesült északi katonát, akit ápolni kezdenek. A férfi jelenléte felbolygatja a ház, és lakói nyugalmát, kik először egymás ellen, majd a csábos hadfi ellen fordulnak, és nem hagyják annyiban, hogy bepiszkította szeplőtlen életüket. Thomas Cullinan regényének főszereplőit Colin Farrell, Nicole Kidman, Elle Fanning, és Kirsten Dunst testesíti meg a feliratos filmben.

Újra otthon (Premierdátum: 2017. szeptember 14.)

Az újrakezdés nem kezdőknek való. Ezt már Reese Witherspoon is jól tudja. Legújabb szerepében egy frissen elvált anyukát alakít, aki lányaival közösen visszaköltözik szülővárosába, Los Angelesbe. Itt szeretne új életet kezdeni, de ez csöppet sem lesz egyszerű. Negyvenedik szülinapi buliján megismerkedik 3 fiatal filmessel, akik szerencsét próbálni jöttek az Angyalok városába, és éppen albérletet keresnek. Alice megengedi a srácoknak, hogy náluk lakjanak, és innen kezdődnek a bonyodalmak. Egyiküket túlságosan is megkedveli, összejönnek, majd hirtelen betoppan a volt férje, aki újra szeretné kezdeni kapcsolatukat.

Egyenesen át (Premierdátum: 2017. szeptember 28.)

A horror-rajongók sem fognak unatkozni a következő hónapban. Ebben az esetben is egy régi sztori ihlette meg a forgatókönyvírókat és a direktort. A ’90-es évek egyik legszuperebb pszicho-thrillere kap egy kis vérfrissítést Niels Arden Oplev rendezésében, amiben öt orvostanhallgató őrült, mégis bátor kísérletre szánja el magát. Kutatásukban ki szeretnék deríteni, mi is történik az emberrel a halála után. Ehhez percekre le kell állítaniuk a szívüket, hogy átmehessenek a „túloldalra.” A próbálkozásokkal olyan sikereket érnek el, amik felbuzdítják őket a projekt folytatására, amivel már a határokat feszegetik. Eleinte természetfeletti erőkre tesznek szert, falják az életet, azonban ez egyhamar megváltozik: Azzal, hogy oda-vissza járkáltak a két világ között, nyitva hagyták a folyosó „ajtaját”, szabad utat hagyva a paranormális teremtményeknek.

Tulipánláz (Premierdátum: 2017. szeptember 28)

Már csak azért is megérdemli a Deborah Moggach bestsellere által készült Tulipánláz a megtekintést, mert meglehetősen régóta csücsül a rajtkőnél, arra várva, hogy nagyot szóljon premierjén. 2014-ben kezdték el forgatni a romantikus drámát, de szerencsétlenségére csak idén szeptemberben mutatják be hazájában is. A filmben a 17. századi Amszterdam lázban ég. Egy apró, színes növény mindenkit megőrjít, két fiatalt kivéve. Az árva Sophia (Alicia Vikander) kényszerből hozzámegy a város egyik gazdag, és tőle jóval idősebb polgárához. Egy szép napon azonban megjelenik otthonukban egy sármos festő, aki reményt és szerelmet hoz a lány búskomor életébe. Bimbózó kapcsolatuk csak akkor válhat teljessé, ha elhagyják mindketten a várost, ez azonban nem lesz egyszerű.

Kingsman 2: Az aranykör ( Premierdátum: 2017.szeptember 28.)

Szélsebesen közeleg a Kingsman második része a magyar mozik felé. Az úriember ügynökök visszatérnek, hogy ismét megmentsenek minket a gonosztól. Ez alkalommal Julianne Moore a főellenség, aki sikeresen elpusztítja Kingsmanék angol főhadiszállását, hogy egy lépéssel közelebb kerüljön a világuralomhoz. Az újonc Töki (Taron Egerton), és mestere Merlin (Mark Strong) azonban megússza a támadást, és amerikai testvér-csapatukhoz, a Statesmanhez látogatnak, hogy egy kis segítséget kapjanak a veszedelmes nő megállításához.

